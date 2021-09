Pfizer: Ασφαλές και αποτελεσματικό το εμβόλιο σε παιδιά 5 – 11 ετών

Η ανακοίνωση των δύο εταιρειών δεν περιλάμβανε λεπτομέρειες ή αναλυτικά δεδομένα από τη δοκιμή, ενώ τα ευρήματα δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί από τρίτους ούτε έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικό περιοδικό.

Σύμφωνα όμως με τους ειδικούς, τα νέα αποτελέσματα συμπίπτουν με αυτά που παρατηρήθηκαν σε μεγαλύτερα παιδιά και σε ενήλικες.

«Είμαστε πρόθυμοι να επεκτείνουμε την προστασία που παρέχει το εμβόλιο στον νεότερο πληθυσμό, υπό την επιφύλαξη κανονιστικής άδειας, ειδικά καθώς παρακολουθούμε την εξάπλωση της παραλλαγής Δέλτα και την ουσιαστική απειλή που αποτελεί για τα παιδιά», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά.

Considering the rise in pediatric cases of COVID-19 and the substantial threat the Delta variant poses to children, we are glad to share this news with the world.

We plan to submit our data to @US_FDA and other regulators with urgency and submit for peer-review publication.