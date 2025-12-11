Πιερία: Έκλεισε η Εθνική Οδός στο ρεύμα προς Αθήνα σε δύο σημεία λόγω αγροτικών μπλόκων - Real.gr

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών στην Πιερία, με κατεύθυνση προς Αθήνα, έχουν τεθεί σε ισχύ από σήμερα, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αποφάσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, από ώρα 11.55 σήμερα (11 Δεκεμβρίου 2025) και μέχρι νεωτέρας, ισχύει διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων με κατεύθυνση προς Αθήνα, από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (438 χιλιόμετρο) έως τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (434 χιλιόμετρο) του αυτοκινητόδρομου.

Τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα, εκτρέπονται από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης στην περιφερειακή οδό Κατερίνης και μέσω του νότιου ανισόπεδου κόμβου Κατερίνης εισέρχονται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών.

Επίσης, από ώρα 12.20 σήμερα (11 Δεκεμβρίου 2025) -και μέχρι νεωτέρας- έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς Αθήνα, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Ν. Εφέσου (427 χιλιόμετρο) του αυτοκινητόδρομου.

Τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα, εκτρέπονται από τον ανισόπεδο κόμβο Ν. Εφέσου στη δυτική παράπλευρη βοηθητική οδό του αυτοκινητόδρομου και μέσω του ημι-ανισόπεδου κόμβου Δίου εισέρχονται στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών.