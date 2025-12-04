Πιερία: Σε ετοιμότητα οι αρχές για τα έντονα καιρικά φαινόμενα- Κλειστά αύριο τα σχολεία στους Δήμους Κατερίνης και Δίου- Ολύμπου - Real.gr

Σύμφωνα με την αστυνομία, λόγω έντονης βροχόπτωσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε οδικά σημεία ήσσονος σημασίας για την κυκλοφορία και συγκεκριμένα στην περιφερειακή οδό από Ν. Έφεσο έως Κονταριώτισσα, στο ρέμα «Ζηλλιάνα» σε δύο Ιρλανδικές διαβάσεις μεταξύ Λεπτοκαρυάς - Σκοτίνας και στο ρέμα «Καντίρ» στην Λεπτοκαρυά.

Σε ετοιμότητα ενόψει εκδήλωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων βρίσκονται οι αρχές στην Πιερία. Από τις βροχές και καταιγίδες που πλήττουν από σήμερα την περιοχή, προς το παρόν δεν παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, λόγω έντονης βροχόπτωσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε οδικά σημεία ήσσονος σημασίας για την κυκλοφορία και συγκεκριμένα στην περιφερειακή οδό από Ν. Έφεσο έως Κονταριώτισσα, στο ρέμα «Ζηλλιάνα» σε δύο Ιρλανδικές διαβάσεις μεταξύ Λεπτοκαρυάς – Σκοτίνας και στο ρέμα «Καντίρ» στην Λεπτοκαρυά. Επίσης, η πυροσβεστική έχει κληθεί μέχρι στιγμής για άντληση υδάτων σε δύο περιοχές του Δήμου Δίου-Ολύμπου και σε ένα διαμέρισμα στην Κατερίνη.

Πάντως, τόσο ο Δήμος Κατερίνης όσο και ο Δήμος Δίου-Ολύμπου ανακοίνωσαν ότι αύριο, Παρασκευή 5/12, οι σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστές, λόγω αναμενόμενης επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων.

«Με απόφαση του αρμόδιου αντιδημάρχου Κατερίνης Γεώργιου Κοκαβίδη ανακοινώνεται ότι τα σχολεία και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης σε όλες τις δημοτικές ενότητες (Κατερίνης, Πέτρας, Πιερίων, Παραλίας, Κορινού, Ελαφίνας) θα είναι κλειστά αύριο Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου, λόγω έντονων καιρικών συνθηκών. Τόσο σήμερα το απόγευμα, όσο και αύριο, Παρασκευή (απόγευμα), κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες που λειτουργούν σε νυκτερινή βάρδια. Επίσης, αύριο δεν θα λειτουργήσουν και οι Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Κατερίνης.

«Κλειστές θα είναι την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, με απόφαση του δημάρχου Δίου-Ολύμπου, Βαγγέλη Γερολιόλιου, οι σχολικές μονάδες (δημοτικοί παιδικοί δημοτικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια) του Δήμου Δίου-Ολύμπου, λόγω της επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Δίου-Ολύμπου.

Εξάλλου, η αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου πραγματοποίησε, σήμερα το πρωί, αυτοψίες μαζί με υπαλλήλους της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πιερίας και του Εργοταξίου της Περιφερειακής Ενότητας σε αντιπλημμυρικά έργα της Π.Ε. Πιερίας. Από την έναρξη των έντονων καιρικών φαινομένων, όπως διευκρινίζεται στη σχετική ανακοίνωση, «υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τους Δημάρχους, τους Aντιδημάρχους, τους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους εμπλεκόμενους φορείς Πολιτικής Προστασίας» και «μέχρι στιγμής, η απορροή των υδάτων παρά τα έντονα καιρικά φαινόμενα φαίνεται να γίνεται κανονικά, χωρίς προβλήματα».

«Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας βρίσκεται σε επαυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και σε εγρήγορση, ενώ η Αντιπεριφερειάρχης και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Πιερίας παρακολουθούν από κοντά την εξέλιξη της κακοκαιρίας, η οποία αναμένεται να κλιμακωθεί τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού που βρίσκεται σε ισχύ», σημειώνεται.

ΑΠΕ-ΜΠΕ