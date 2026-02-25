«Πήγες να με σκοτώσεις...» – Η άγρια συμπλοκή μεταξύ οδηγών που κατέληξε σε μαχαίρωμα στα Πατήσια- ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (24/02), στις 15:10, στη συμβολή των οδών Νιρβάνα και Αχαρνών στα Πατήσια, μεταξύ δύο οδηγών.

Σύμφωνα με πληροφορίες και βιντεοληπτικό υλικό που εξασφάλισε το ΕΡΤnews, στο περιστατικό ενεπλάκησαν ένας 51χρονος διανομέας, αναβάτης μοτοσικλέτας, και ένας 70χρονος οδηγός αυτοκινήτου. Όπως προκύπτει, οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν για λόγους προτεραιότητας στον δρόμο.

Στο βίντεο ακούγεται ο νεότερος άνδρας να φωνάζει προς τον ηλικιωμένο οδηγό «πήγες να με σκοτώσεις», ενώ λίγο αργότερα φαίνεται να σταματά τη μοτοσικλέτα του στην οδό Αχαρνών και να ελέγχει το αριστερό του μπράτσο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, είχε προηγουμένως δεχθεί μαχαιριά στο αριστερό χέρι. Το τραύμα, ευτυχώς, δεν ήταν σοβαρό.

Ακολούθησε συμπλοκή, με τους δύο άνδρες να πιάνονται στα χέρια και να ανταλλάσσουν γροθιές.

Κατά τις τελευταίες πληροφορίες, ο 70χρονος οδηγός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μαχαίρι μήκους 9 εκατοστών, νοσηλεύεται φρουρούμενος στον Ερυθρό Σταυρό με ελαφρά τραύματα. Ο 51χρονος διανομέας βρίσκεται υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του επεισοδίου.