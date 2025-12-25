Πικέρμι: Βίντεο ντοκουμέντο από τροχαίο με εγκατάλειψη - Ποια η κατάσταση του 22χρονου αναβάτη - Real.gr

Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη έγινε στο Πικέρμι, τη Δευτέρα (22/12).

Η οικογένεια του νεαρού οδηγού μοτοσικλέτας κάνει έκκληση μέσω του STAR σε όποιον γνωρίζει κάτι να ενημερώσει τις αρχές.

Όπως φαίνεται από το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, η μηχανή με τον 22χρονο οδηγό κινούνταν στη λεωφόρο Μαραθώνος στο Πικέρμι, όταν ξαφνικά ένα αυτοκίνητο…«Τον χτύπησε από πίσω, το μηχανάκι μάλλον καρφώθηκε σε αυτό εδώ το κιγκλίδωμα και τον αδερφό μου, λένε οι μαρτυρίες, ότι τον είχαν για 200 περίπου μέτρα πάνω στο αυτοκίνητο και τον έσερνε μέχρι να τον πετάξει κάπου δεξιά», τονίζει ο αδερφός του τραυματία.

Οι αστυνομικοί, στα πλαίσια της έρευνας, έχουν συγκεντρώσει υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να εντοπίσουν τον ασυνείδητο οδηγό.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το αυτοκίνητο ήταν χρώματος γκρι, συγκεκριμένης μάρκας. Οι συγγενείς του 22χρονου πήγαν σήμερα το πρωί στο σημείο προκειμένου να εντοπίσουν κάποιο στοιχείο που θα μπορούσε να βοηθήσει στις έρευνες.

Ο αδερφός του Άγγελου, του 22χρονου παιδιού που αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο μετά το τροχαίο ατύχημα, κάνει έκκληση στον οδηγό που τον παρέσυρε να παραδοθεί, ή σε όποιον γνωρίζει το παραμικρό να πάει στην Τροχαία Αγίας Παρασκευής για να καταθέσει.

«Μιλάμε για ένα παιδί 22 ετών που δεν φταίει πουθενά και έχει έναν αγώνα μπροστά του. Με την παραδοχή του θα μας βοηθήσει σε αυτόν τον αγώνα να γίνει λίγο πιο εύκολος για εκείνον».

Δείτε το βίντεο: