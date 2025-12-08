«Πίστευα ότι δεν θα βγω ζωντανή»: Τι είπε στη Δικαιοσύνη η τουρίστρια που έστειλε στη φυλακή τον ερμηνευτή της Eurovision Αντι Νίκολας - Real.gr

Στις φυλακές της Τρίπολης, μαζί με άλλα άτομα που κατηγορούνται για σεξουαλικά αδικήματα, κρατείται ο τραγουδιστής της Eurovision Αντι Νίκολας, ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση έξι ετών για τον βιασμό 29χρονης τουρίστριας από τη Νορβηγία τον Ιούλιο του 2017.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η κατάθεση του θύματος «έκαψε» τον καλλιτέχνη. Μόλις τον περασμένο Μάιο, ο Ανδρέας Κουτσονικόλας, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, συμμετείχε με την αποστολή της Κύπρου στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού στη Βασιλεία της Ελβετίας, ενώ προηγουμένως ήταν υποψήφιος στον ελληνικό τελικό για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπούσε τη χώρα μας, από τον οποίο τελικά προκρίθηκε η Κλαυδία.

Η υπόθεση αυτή αποτελούσε το καλά κρυμμένο μυστικό του τραγουδιστή, που αποκαλύφθηκε οκτώ χρόνια μετά. Ο Αντι Νίκολας κάθισε στο εδώλιο την προηγούμενη Παρασκευή κατηγορούμενος ότι βίασε την 29χρονη Νορβηγίδα στη Ρόδο, μαζί με τον σερβιτόρο του νυχτερινού κέντρου όπου τραγουδούσε. Το θύμα περιέγραψε στο δικαστήριο πώς γνώρισε τον «Δανό», όπως αποκάλεσε τον τραγουδιστή, καθώς η μητέρα του είναι από τη Δανία και ο πατέρας του Ελληνοκαναδός: «O “Δανός” ήταν ευγενικός, είχε μια καλοσύνη στα μάτια, ήταν πολύ γλυκός. Αρχισε να με ρωτάει σε ποιο ξενοδοχείο μένω, πότε φεύγω από το νησί. Του απάντησα ότι μεγαλώνω μόνη μου το παιδί μου και ότι σπουδάζω. Μου είπε ότι μπορούσα να πάω στο πάρτι μετά το κλείσιμο του μαγαζιού. Είναι ένα πάρτι το οποίο γίνεται από το προσωπικό σε κάποιο μπαρ για να διασκεδάσουν και εκείνοι μόλις σχολάσουν».

Στη διαδρομή η κοπέλα κατάλαβε ότι δεν κατευθύνονταν προς το μπαρ, αλλά σε άλλη τοποθεσία, ενώ ο κατηγορούμενος ασέλγησε για πρώτη φορά πάνω της, όπως είπε: «Με το που μπήκαμε στο αμάξι, εκείνος κλείδωσε τις πόρτες. Οδηγούσε πολύ γρήγορα και ενώ ο δρόμος των μπαρ βρισκόταν στα δεξιά, εκείνος έκανε αναστροφή και έφυγε προς τα αριστερά, προς την παραλία. Κατέβασε το παντελόνι του, έπιασε το κεφάλι μου και το πίεσε προς το μέρος του και προς τα κάτω… Κάθε φορά που προσπαθούσα να σηκώσω το κεφάλι μου, το πίεζε, με έφτυνε και επαναλάμβανε ότι, από την πρώτη στιγμή με είδε, ήξερε ότι ήμουν μια καλή πόρνη».

«Ηταν τελείως διαφορετικός»

Οταν ο τραγουδιστής και η τουρίστρια μπήκαν στο σπίτι, η συμπεριφορά του άνδρα έγινε ακόμη χειρότερη. «Με έσπρωξε στην άκρη, κοντά στον τοίχο, και απλώς στάθηκε μπροστά μου και δεν μιλούσε. Είναι η πρώτη φορά που είδα τα μάτια κάποιου να γίνονται μαύρα. Ολη η καλοσύνη και η γλυκύτητα που είχα δει μέχρι τότε, είχε φύγει, ήταν ένας τελείως διαφορετικός άνθρωπος», κατέθεσε η 29χρονη. Τότε άνοιξε η πόρτα και μπήκε ο δεύτερος κατηγορούμενος. «Ο “Δανός” δεν αντέδρασε καθόλου, ήταν σαν να ήξερε ότι θα έρθει. Είπα ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί… Και τότε μαύρισαν όλα. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά, αλλά υποψιάζομαι ότι με χτύπησαν και έχασα τις αισθήσεις μου. Το επόμενο που θυμάμαι είναι, όταν ξύπνησα στο κρεβάτι, να είμαι γυμνή και τους δύο κατηγορούμενους να με βιάζουν. Προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω πώς βρέθηκα από όρθια, ξαπλωμένη στο κρεβάτι, χωρίς τα ρούχα μου», κατέθεσε το θύμα.

Παρά τη σθεναρή της αντίσταση, οι δύο άνδρες ολοκλήρωσαν την πράξη τους, αφού υπερτερούσαν σε δύναμη, όπως είπε η τουρίστρια: «Με συγκρατούσαν και εγώ προσπαθούσα να απελευθερωθώ. Καθ’ όλη τη διάρκεια έχανα και ξαναέβρισκα τις αισθήσεις μου. Ο Δανός με έφτυνε, με χτυπούσε και μου έλεγε ότι είμαι πόρνη και αξίζω αυτό που μου κάνει. Πίστευα ότι δεν θα φύγω ζωντανή από το σπίτι. Ο άλλος μου πρότεινε να με πάει κάπου με το αμάξι. Πίστευα ότι δεν θα γυρίσω ζωντανή, ότι θα με πάει κάπου απόμερα και θα με ξεφορτωθεί, ενδεχομένως να με σκοτώσει».

«Καταδίκη χωρίς στοιχεία»

Αθώοι δηλώνουν ο τραγουδιστής Αντι Νίκολας και ο 36χρονος σερβιτόρος, υποστηρίζοντας ότι η συνεύρεση έγινε με τη συναίνεση της τουρίστριας, ενώ άφησαν αιχμές ότι η καταγγελία έγινε για να εισπράξει την αποζημίωση των 30.000 ευρώ. Οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν τη Δικαιοσύνη, καθώς σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκαν σε φυλάκιση επτά ετών, ενώ πριν από μία εβδομάδα στο εφετείο τούς επιβλήθηκε ποινή έξι ετών, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη φυλακή.

Ο δικηγόρος τους Στέλιος Αλεξανδρής δήλωσε στην «R» για την υπόθεση: «Η καταγγέλλουσα πήγε στην Αστυνομία της Ρόδου και είπε ότι δεν είναι σίγουρη αν βιάστηκε, με αποτέλεσμα οι κατηγορούμενοι να μη συλληφθούν τότε με τη διαδικασία του αυτοφώρου. Δεν ακολούθησε ούτε την ιατροδικαστική διαδικασία στο νοσοκομείο του νησιού. Οι δύο κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν εξαιτίας μιας έκθεσης του κέντρου βιασμών της Νορβηγίας όπου η ίδια εισέφερε κάποιες φωτογραφίες και με μια έκθεση κοινωνιολόγου της χώρας της στην οποία κατέγραψε μετατραυματικό στρες, το οποίο θα μπορούσε να οφείλεται σε βιασμό. Είμαι πεπεισμένος ότι οι εντολείς μου είναι αθώοι και αυτό θα αποδειχθεί στον Αρειο Πάγο όπου θα προσφύγουμε».