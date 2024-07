PLACEBO: Rockwave Nights …Στην Κορυφή!

Πέμπτη 1 Αυγούστου 2024. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, Αθήνα. Επιτέλους, οι Placebo και πάλι στο Λυκαβηττό. Every me and every you στον κατάλληλο χώρο, την κατάλληλη στιγμή.

Placebo - Every You Every Me (Official Audio)

Όσοι ήταν εκεί εκείνη τη μαγική βραδιά του Σεπτεμβρίου του 2003, ξέρουν πολύ καλά τί σημαίνει αυτό. It’s in the water, baby, δεν εξηγείται αλλιώς, γιατί το Placebo Effect γιγαντώνεται με την ενέργεια του βράχου, πάνω από τον ορίζοντα της πόλης.

Placebo - Post Blue (Official Audio)

Μέσα στο καυτό Αθηναϊκό καλοκαίρι, οι μεγαλύτεροι θα θυμηθούν τις άγριες νύχτες τους κι οι μικρότεροι θα δουν πως είναι να χορεύεις κάτω από τα αστέρια σαν να μην υπάρχει αύριο, σαν να είναι όλος ο κόσμος μια αγκαλιά.

Placebo - Beautiful James (Official Visualiser)

Στην Ελλάδα τους είδαμε πρώτη φορά στο επικό Rockwave του 1999 στον Άγιο Κοσμά και 25 χρόνια μετά η ανάμνηση εκείνης της βραδιάς μας κάνει ακόμη να χαμογελάμε. Έκτοτε έχουν επισκεφθεί τη χώρα πάνω από 10 φορές και δεν ξέρουμε αν φταίνε οι κιθάρες, η φωνή του Brian ή η λυτρωτική μαυρίλα των στίχων, αλλά πάντα αναρωτιόμαστε αν ήταν πραγματικό αυτό που μόλις ζήσαμε.

Οι Placebo είναι οι Brian Molko και Stefan Olsdal , που σαν συμμαθητές στο Αμερικανικό Διεθνές Σχολείο του Λουξεμβούργου δεν έκαναν παρέα, αλλά ευτυχώς το ξανασκέφτηκαν το 1994 όταν συναντήθηκαν τυχαία στο Λονδίνο. Μέσα στα επόμενα 30 χρόνια, έβγαλαν 8 studio albums, 9 compilation albums, 1 MTV Unplugged και 1 live box set, πούλησαν περισσότερους από 14 εκατομμύρια δίσκους, έκαναν αμέτρητες συναυλίες σε όλο τον κόσμο και συνεργάστηκαν με μερικούς από τους ήρωές τους, όπως ο David Bowie, οι Pixies, ο Robert Smith, o Michael Stipe και η PJ Harvey.

Placebo - Without You I'm Nothing (Feat. David Bowie) (Official Music Video)

Οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι είναι τα παιδιά «του πίσω θρανίου» (One of A Kind) ή ότι είναι μια μπάντα «για αουτσάιντερ από αουτσάιντερ». Για τους Έλληνες, οι Placebo είναι απλά μια τεράστια λατρεία, ό,τι κι αν γίνεται στον κόσμο, όσο κι αλλάζουν οι καιροί.

Can you imagine a love that is so proud? It never has to question why or how.

BIG SPECIAL

Οι λέξεις δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένες.

Οι λέξεις έχουν σημασία. Η ιστορία έχει σημασία. Οι άνθρωποι έχουν σημασία. Και αυτό πρεσβεύουν οι Big Special, ένα δίδυμο-βόμβα, που γράφει για την απόγνωση και τον αγώνα, για μια Βρετανία σε παρακμή, για το να βρίσκεις περηφάνια στις πιο σκοτεινές σου στιγμές, για το πώς ο πραγματικός ταξικός πόλεμος στο Ηνωμένο Βασίλειο κατεβαίνει πάντα προς τα κάτω. Τα τραγούδια τους είναι ελπίδα, απόγνωση και ακόμη περισσότερη ελπίδα, γιατί τελικά οι καλοί άνθρωποι κερδίζουν. Είναι τραγούδια με τη φωνή που ακούς όταν κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και βλέπεις τον αληθινό σου εαυτό, τραγούδια που μάχονται για έναν κόσμο που έχει πάει στραβά.

BIG SPECIAL - THIS HERE AIN'T WATER (Official Video)

Οι Big Special αποτελούνται από τους Joe Hicklin στο τραγούδι και τον Callum Moloney στα ντραμς, οι οποίοι συναντήθηκαν σε μια σχολική τάξη όταν ήταν 17 ετών.

Ο Joe έγινε αρκετά γνωστός λόγω των συχνών του εμφανίσεων σε τοπικά venues και ο Callum απέκτησε εμπειρία κυρίως παίζοντας σε συγκροτήματα για γάμους.

Όντας πολυγραφότατος ποιητής, ο Joe μετέτρεψε τα ποιήματά του σε τραγούδια κατά τη διάρκεια του lockdown και σκέφτηκε ότι ιδανικά θα ήθελε να τα παίξει με τον Callum στα ντραμς, παρόλο που είχαν χάσει επαφή. Εκείνος αρνήθηκε λόγω των γενικότερων υποχρεώσεων της ζωής, αλλά τελικά με την προτροπή των συντρόφων τους, επανασυνδέθηκαν και μπόρεσαν να δημιουργήσουν κάτι πραγματικά ξεχωριστό με τους Big Special.

BIG SPECIAL - BLACK DOG / WHITE HORSE (Official Video)

Μέσα από αμέτρητες διαφορετικές δουλειές, αλλαγές σταδιοδρομίας και γνωρίζοντας την επιβίωση από μισθό σε μισθό, οι Big Special έχουν τις ρίζες τους σταθερά στους αγώνες της εργατικής τάξης και στο πώς αντιμετωπίζονται οι λιγότερο τυχεροί σε αυτόν τον κόσμο.

