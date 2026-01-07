Πλακιάς για το κόμμα Καρυστιανού: «Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή» - Η ανάρτησή του με αναφορά σε γνωστή ελληνική ταινία - Real.gr

Quantcast
20:30, 07/01/2026
Η Μαρία Καρυστιανού και το κόμμα που φαίνεται ότι ετοιμάζει, ήταν έστω και έμμεσα, ο στόχος του Νίκου Πλακιά, απαντώντας σε ανάρτηση χρήστη του διαδικτύου, ο οποίος από την πλευρά του ανέφερε ότι τον αδίκησε.

Αναλυτικότερα, γράφει ο χρήστης του X:

«Πάλεψα για μια εσφαλμένη άποψη. Υποστήριζα ότι δεν πολιτεύεται. Αντιμετώπισα με σφοδρότητα τις σπόντες του κ. Πλακιά, τον αδίκησα . Δε μπορούσα να φανταστώ. Η απέχθεια προς το καθεστώς έχει πλήξει την όσφρηση μας, έχει πλήξει την ευθυκρισία μας».

Ο Νίκος Πλακιάς επέλεξε να απαντήσει με μία αναφορά σε κινηματογραφική ταινία:

«Ο έξυπνος το παραδέχεται ο κουτοπόνηρος δικαιολογείται και ο ηλίθιος επιμένει.
Δεν είχες εσφαλμένη άποψη .
Απλώς δεν γνώριζες και εσύ όπως και πολλοί άλλοι τι γινόταν στα ενδότερα των οικογενειών των θυμάτων.
Θυμάσαι το έργο ή δε γυνή να φοβάται τον άντρα;
Κάνε εικόνα την σκηνή στο δικαστήριο.
Ο Αντωνακης από την μια με τον ταξιτζή και όλοι οι άλλοι απέναντι .
Θα το ξαναδείτε το έργο σε καινούργια εκδοχή».

 

 

