Πλακιάς: «Συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου...» - Real.gr

Νέα αντίδραση του Νίκου Πλακιά προκάλεσαν όσα είπε σήμερα, Τετάρτη, το πρωί ο Νίκος Καραχάλιος για την Μαρία Καρυστιανού και το κίνημα ΚΥΜΑ που ο ίδιος δημοσιοποίησε μέσω Χ.

Στο ίδιο πνεύμα του πρώτου σχολίου του για τη φημολογία δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, ο Νίκος Πλακιάς έγραψε «συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου».

Εξηγώντας, μάλιστα, την αντίδρασή του, ο κ. Πλακιάς συνεχίζει στη σημερινή ανάρτησή του γράφοντας «Καραχάλιος=Δώδεκα χρόνια σύμβουλος πολιτικής στρατηγικής της οικογένειας Καραμανλή».

Συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου .

Καραχαλιος = Δώδεκα χρόνια σύμβουλος πολιτικής στρατηγικής της οικογένειας Καραμανλή .

Περιμένω επίσημη διάψευση . https://t.co/X9tzLdBB2z — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) November 5, 2025

«Περιμένω επίσημη διάψευση» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς.

Όταν στις 2 Νοεμβρίου διακινήθηκαν οι φήμες από τον Νίκο Καραχάλιο ότι επίκειται κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού με το όνομα ΚΥΜΑ – κάτι που στη συνέχεια διέψευσε η πρόεδρος του συλλόγου συγγενών θυμάτων των Τεμπών – ο Νίκος Πλακιάς είχε σχολιάσει «εμένα η θάλασσα με ανακατεύει».