Πλακιάς: «Συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου...» - Real.gr

13:21, 05/11/2025
Πλακιάς: «Συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου…»

Νέα αντίδραση του Νίκου Πλακιά προκάλεσαν όσα είπε σήμερα, Τετάρτη, το πρωί ο Νίκος Καραχάλιος για την Μαρία Καρυστιανού και το κίνημα ΚΥΜΑ που ο ίδιος δημοσιοποίησε μέσω Χ.

Στο ίδιο πνεύμα του πρώτου σχολίου του για τη φημολογία δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, ο Νίκος Πλακιάς έγραψε «συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου».

Εξηγώντας, μάλιστα, την αντίδρασή του, ο κ. Πλακιάς συνεχίζει στη σημερινή ανάρτησή του γράφοντας «Καραχάλιος=Δώδεκα χρόνια σύμβουλος πολιτικής στρατηγικής της οικογένειας Καραμανλή».

«Περιμένω επίσημη διάψευση» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Νίκος Πλακιάς.

Όταν στις 2 Νοεμβρίου διακινήθηκαν οι φήμες από τον Νίκο Καραχάλιο ότι επίκειται κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού με το όνομα ΚΥΜΑ – κάτι που στη συνέχεια διέψευσε η πρόεδρος του συλλόγου συγγενών θυμάτων των Τεμπών – ο Νίκος Πλακιάς είχε σχολιάσει «εμένα η θάλασσα με ανακατεύει».

 

 

 

