«Πλακώθηκα από το αυτοκίνητο, ένα τραπέζι και ένα δέντρο... λιποθύμησα»: Συγκλονίζει ο Φαρσαράκης για το τροχαίο στο Κολωνάκι - Real.gr

Τις τρομακτικές στιγμές που έζησε στο Κολωνάκι, όταν το θηριώδες τζιπ κατέληξε πάνω σε τραπεζοκαθίσματα και θαμώνες εστιατορίου, περιέγραψε ο Χάρης Φαρσαράκης.

Ο φωτογράφος που καταπλακώθηκε από το τζιπ μίλησε για το συμβάν που σημειώθηκε στις 13 Ιουλίου κι άφησε πίσω του 11 τραυματίες. «Δεν είχα σκοπό να μιλήσω μέχρι τη στιγμή που είδα το βίντεο, είχα μία άρνηση. Είδαμε ένα ακυβέρνητο αυτοκίνητο και έναν άνθρωπο από πίσω που μας προειδοποιούσε να απομακρυνθούμε. Δεν προλάβαμε. Δεν είχε χειρόφρενο το αυτοκίνητο.

Πλακώθηκα από το αυτοκίνητο, από ένα τραπέζι και από ένα δέντρο. Λιποθύμησα και ξύπνησα από τις φωνές της κολλητής μου. Είδα τους φίλους μου όταν με έβαλαν στο φορείο και ήταν όλοι με αίματα. Ήμουν 5 μέρες στην εντατική και 35 μέρες συνολικά. Δεν μπορούσαν να με χειρουργήσουν γιατί είχα πρόβλημα με τον πνεύμονα. Κινδύνευσε η ζωή μου», είπε ο Χάρης Φαρσαράκης.

«Παίρνω βοήθεια πλέον για να κοιμηθώ. Παθαίνω κρίσεις πανικού από το ατύχημα», πρόσθεσε ο Χάρης Φαρσαράκης.