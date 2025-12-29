Έκλεψαν πατίνι διανομών από κατάστημα - Βίντεο ντοκουμέντο - Real.gr

Ένα περιστατικό κλοπής πατινιού που χρησιμοποιείται για διανομές σημειώθηκε το μεσημέρι της προηγούμενης Δευτέρας, κοντά στην πλατεία Βάθη, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στους καταστηματάρχες της περιοχής.

Ειδικότερα, όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που εξασφαλίστηκε από το ΕΡΤnews, ένας άνδρας πλησιάζει το ηλεκτρικό πατίνι που βρισκόταν έξω από κατάστημα εστίασης. Το πατίνι ανήκει στο κατάστημα και χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των διανομών.

Παρότι ήταν κλειδωμένο, ο δράστης το σέρνει για αρκετή απόσταση, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε καρέκλες, καθώς οι ρόδες δεν μπορούσαν να κινηθούν.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, το πατίνι είχε μείνει για μόλις τρία λεπτά έξω από το κατάστημα, από τη στιγμή που επέστρεψε ο διανομέας μέχρι να ετοιμαστεί η επόμενη παραγγελία. Παρ’ όλα αυτά, ο άνδρας κατάφερε να το απομακρύνει.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό λίγο αργότερα, όταν διαπιστώθηκε η απουσία του πατινιού και ελέγχθηκαν οι κάμερες ασφαλείας. Ο ιδιοκτήτης τονίζει ότι τα περιστατικά κλοπών στην περιοχή είναι συχνά και πως οι επαγγελματίες δηλώνουν ανήσυχοι.