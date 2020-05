Platforms Project ΝΕΤ 2020 – Παράλληλο Πρόγραμμα

Η διεθνής έκθεση Platforms Project για όγδοη συνεχόμενη χρονιά, έχει ως αντικείμενο την από κοινού αναζήτηση λύσεων σε σύγχρονα εικαστικά ερωτήματα και την ενδεικτική χαρτογράφηση της εικαστικής δράσης, όπως αυτή παράγεται σήμερα στα πλαίσια ομαδικών πρωτοβουλιών νέων καλλιτεχνών στο διεθνές περιβάλλον της τέχνης.

Φέτος όπως ήταν αναμενόμενο δεν θα βρεθούμε όλοι από κοντά, αλλά η δημιουργικότητα και η τέχνη δεν σταματά και θα συναντηθούμε ιντερνετικά. Το Platforms Project δημιουργεί μια νέα άποψη στη θέαση της τέχνης, μέσω του διαδικτυακού art fair, του Platforms Project Net.

Μένουμε σπίτι, αλλά επιμένουμε να δημιουργούμε, ενώνοντας τις φωνές της ανεξάρτητης εικαστικής σκηνής, αναδεικνύοντας τη δύναμη της τέχνης και της τεχνολογίας.

Το Platforms Project Net θα δώσει την ευκαιρία στο ευρύ φιλότεχνο κοινό, να έρθει σε επαφή με τα έργα και τους καλλιτέχνες των ομάδων, μέσα από μια ψηφιακή έκθεση.

Ο θεατής θα μπορεί να ζήσει μια νέα εμπειρία μπαίνοντας στη σελίδα του Platforms Project για 15 μέρες, από τις 14 Μαΐου έως 31 Μαΐου 2020.

Μέσω μιας ψηφιακής κάτοψης του εκθεσιακού χώρου “Νίκος Κεσσανλής” της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, με τις πλατφόρμες τοποθετημένες στα ψηφιακά τους περίπτερα, ο θεατής θα μπορεί πατώντας κλικ πάνω στο αριθμό και το όνομα της πλατφόρμας, να δει έργα που θα εκθέτει κάθε καλλιτέχνης της ομάδας ( video-art, ζωγραφική, φωτογραφία, installations κτλ).

Στο Platforms Project NET 2020 θα παρουσιαστούν 63 πλατφόρμες-ομάδες καλλιτεχνών από 23 χώρες και με περισσότερους από 800 καλλιτέχνες:

A Very Very Happy Gallery (Καναδάς, Χονγκ Κονγκ), ABC Gallery (Ρωσία), ACEY Europe (Ελλάδα, Κύπρος), AKA artist-run (Καναδάς), AMV (Καναδάς), ArtCode (Ελλάδα), ARTIA GALLERY(Ελλάδα ), artplatform |elsewhere (Ολλανδία), ASSOCIATION THÈÂTRE DIONYSOS ET APOLLON (Ελλάδα, Γαλλία), ATHENS STREET ART FESTIVAL (Ελλάδα), Αυτοβιογραφικα Συστηματα / Autobiographical Systems (Ελλάδα), Bcademie (Ολλανδία ), BEASTON Projects (Μ. Βρετανία), BIG - Biennale Interstellaire des espaces d'art de Genève (Ελβετία), Binary art group (Κύπρος), Bureau d'art et de recherche, Roubaix (Γαλλία), Cable Depot (Μ. Βρετανία), Chicago Artists Platforms (ΗΠΑ), Come alone (Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία), Cube Art Editions (Ελλάδα), CYBORG/ASMA (Ελλάδα), D.E.U.S (Ελλάδα & Βέλγιο), DAS ESSZIMMER – space for art+ (Γερμανία) , Ed Video (Καναδάς), Embryo LLC (ΗΠΑ), EN FLO (Ελλάδα), EULENGASSE (Γερμανία), EX-MÊKH (Ολλανδία), Five Years & Darling Pearls & Co (Μ. Βρετανία), Fragments of truth + LaLa Art Group (Ελλάδα), Future Scenarios (Ολλανδία & Ελλάδα), GREYLIGHT PROJECTS (Ολλανδι?α & Βέλγιο), ID:I GALLERI (Σουηδία), IN VIVO (Ελλάδα), ITSONLYARTS (Ελλάδα), JAW (Μ. Βρετανία), JuJe (Καναδάς), Κ4+1 project (Ελλάδα ), Kaktos Project (Ελλάδα ), ΚΟΙΝΩΝΩ Τhe Tinos Gathering (Ελλάδα), Kunsthalle Graz - association for contemporary art (Αυστρία), Kunsthallekleinbasel (Ελβετία), METAPOLIS (Ελλάδα), Μεταφραστές - Meta-frastes (Ελλάδα), Mnky Bizz Group (ΗΠΑ), mp43 - project space for the peripheral (Γερμανία), Museum of Forgetting/TILT platform (Σουηδία , Ελλάδα), MUU Galleria (Φιλανδία), ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ - ORIZONTAS GEGONOTON(Ελλάδα), penelope's webs (Ελλάδα), personal identity (Ελλάδα), Pow Wow (Ελλάδα), Project 2 (Ελλάδα), Rhythm Section (Αυστραλία, Κίνα, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ουκρανία), rosalux (Γερμανία), Sans Titre, Tourcoing (Γαλλία), Sepersepuluh (Ινδονησία), SHELTER Artists Run Space (Τουρκία), THE M""ESUM (Γερμανία),TIDAL FLOW ART (Ελλάδα), Topp & Dubio (Ολλανδία), Tranformart Gallery (Σερβία), Y@oldnursery (Ελλάδα )

Στη διεύθυνση του πρότζεκτ είναι η Άρτεμις Ποταμιάνου και ο Μιχάλης Αργυρού. Την καλλιτεχνική επιμέλεια του Platforms Project 2020 έχει ηΆρτεμις Ποταμιάνου.

Στο παράλληλο πρόγραμμα OPEN STUDIOS του Platforms Project NET 2020, μετέχουν Εργαστήρια της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών παρουσιάζοντας δράσεις και έργα φοιτητών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα KIDS LAB σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 4 έως 16 χρονών από την ολλανδική πλατφόρμα EX-MÊKH και την εικαστικό και καθηγήτρια καλλιτεχνικών Ellen Rodenberg. Το πρόγραμμα έχει στόχο να εισάγει τα παιδιά στη σύγχρονη τέχνη. Οι καλλιτεχνικές ομάδες-πλατφόρμες παρουσιάζουν τις εικαστικές τους προτάσεις σε ένα χώρο-περίπτερο που μοιάζει με ένα μεγάλο κύβο. Τα παιδιά θα προσκληθούν κατά τη διάρκεια του Platforms Project NET να συμμετάσχουν, δημιουργώντας έναν δικό τους μίνι χώρο (μίνι περίπτερο-κύβο) με χαρτί, μολύβια, χρώματα. Στον μικρό τους χώρο μπορούν να αντλήσουν έμπνευση από την έκθεση.

Ταυτόχρονα στο Platforms Project NET 2020 θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει online στα ελληνικά και αγγλικά, ένα πλούσιο και πολύπλευρο πρόγραμμα από 20 online ομιλίες πάνω σε θέματα που αφορούν την σύγχρονη τέχνη και 22 online περφόρμανς και βίντεο από τις συμμετέχουσες ομάδες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ PLATFORMS PROJECT NET 2020

15 ΜΑΪΟΥ 2020

17:00, Topp & Dubio, “In the future, all will be forbidden”, Topp & Dubio, (περφόρμανς)

18:00, EULENGASSE , “„…introducing ARTIST RUN PANELS”, ομιλητές: Florian Adolph, Andrea Blumör, Harald Etzemüller, Jasmin Glaab i.a. (Η ομιλία θα είναι στα αγγλικά)

Τι συμβαίνει αυτήν τη στιγμή; Ποιοι είναι οι παίκτες; Τι κάνουμε »στην Αθήνα«; Ποιο είναι το μέλλον; - Ο στόχος του ARTIST RUN PANELS είναι να ξεκινήσει ένα νομαδικό φόρουμ συζήτησης σε συνεργασία με ανεξάρτητες δράσεις καλλιτεχνών σε όλο τον κόσμο. Αυτή η επικοινωνιακή πλατφόρμα είναι μια ιδέα της Jasmin Glaab από το kunsthallekleinbasel.com και το πρώτο πάνελ πραγματοποιήθηκε στο Μπιέλ / Ελβετία τον Μάρτιο του 2020. Αυτή η ομιλία θα παρουσιάσει το ARTIST RUN PANELS σε ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνών στο πλαίσιο του Platforms Project Art Fair. Κατά τη διάρκεια του 2020 σχεδιάζονται περισσότερα πάνελ σε συνεργασία με διάφορες πρωτοβουλίες καλλιτεχνών, σε καλλιτεχνικές εκθέσεις και άλλες ευκαιρίες.

16 ΜΑΪΟΥ 2020

18:00, Chicago Artists Platform, “Cocoons”, Rose Camastro Pritchett, (περφόρμανς)

19:00, “Zero Fucks To Give”, ομιλητής: Lanfranco Aceti, (Η ομιλία θα είναι στα αγγλικά)

17 ΜΑΪΟΥ 2020

12:00, “Τραύμα: Το Κοινωνικό Σώμα Νοσεί. Το Σώμα της Τέχνης?’’, (Η ομιλία θα είναι στα ελληνικά)

Ομιλητές:

1. Κατερίνα Ζαχαροπούλου, Εικαστικός

2. Αμίνα Μοσκώφ, Ψυχολόγος

3. Μπία Παπαδοπούλου, Ιστορικός Τέχνης, Ανεξάρτητη Επιμελήτρια, Γ.Γ. AICA

4. Λήδα Παπακωνσταντίνου, Εικαστικός-Performer

5. Παναγιώτης Ράππας, Σκηνοθέτης- Ζωγράφος

Συντονισμός: Έφη Μιχάλαρου, Δημοσιογράφος-Κριτικός Τέχνης, Διευθύντρια του διαδυκτιακού περιοδικού τέχνης www.dreamideamachine.com

19:00, Five Years & Darling Pearls & Co, “From the series Voice Over (A Poetry Reading)”, Holly Crawford (περφόρμανς)

18 ΜΑΪΟΥ 2020

18:00, CYBORG/ASMA, “Η ψηφιακή τέχνη σήμερα και οι προκλήσεις της”,

4 ομιλίες – ομιλητές:

"ΣΚΗΝΗ - Διάδραση, Κατάχρηση Εξουσίας και Ψηφιακή Πραγματικότητα",

Αθανάσιος Πάλλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Εικαστικών Τεχνών-Ψηφιακής Εικόνας, Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, Σχολή Καλών Τεχνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

"Η Κουλτούρα της Καραντίνας-Η Έξοδος Κινδύνου στον καιρό της κοινωνικής απομάκρυνσης λόγω Πανδημίας",

Άννα Χατζηγιαννάκη, Ιστορικός Τέχνης και Επιμελήτρια Τέχνης με χρήση Νέων Μέσων

"Η Ψηφιακή Τέχνη ως διαδραστικό μέσο Έκφρασης", (με τη συνεργασία της Δρ. Φαίης Τζανετουλάκου και του Καθηγητή Μιλτιάδη Παπανικολάου)

Μαρκέλλα Τσίχλα, Ιστορικός Τέχνης-Μουσειολόγος, Υποψ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών

"Η Παρουσία του digital στη ζωή, την Πληρότητα ή Κενότητα των σχέσεων",

Ιορδάνης Στυλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

(Η ομιλία θα είναι στα ελληνικά)

20:00, “Gloves”, Lanfranco Aceti, 2018. Βίντεο περφόρμανς με χρωματιστά προφυλακτικά. Διευθυντής παραγωγής: Pascal Dreier, (περφόρμανς)

19 ΜΑΪΟΥ 2020

18:00, ASSOCIATION THE?A?TRE DIONYSOS ET APOLLON, “συνέντευξη της Joelle Montech και του Alistair Martinin”, Πουέρτο Πλάτα, Δομινικανή Δημοκρατία, φωτογραφία: Chamanic Intention, Evgenia Logvinovska. (Η ομιλία θα είναι στα αγγλικά)

18:30, “Ένα δισεκατομμύριο έργα τέχνης online. Ε, και;”

Ομιλητές: Γιάννης Σπανούδης, Εκδότης KROMA Magazine

Αχιλλέας Πιστώνης, Ζωγράφος Soteur, Street Artist

(Η ομιλία θα είναι στα ελληνικά)

20:00, Five Years & Darling Pearls & Co, “Knowing Me Knowing You (A Deepfake Sensation)”, Rolina E. Blok & Alessandra Falbo, (περφόρμανς)

20 ΜΑΪΟΥ 2020

18:00, rosalux, “Untitled 2016_1969 (reenacting Dan Graham, Guggenheim Museum New York)”, Linda Weiss, (περφόρμανς)

20:00, ‘’Σε Διάλογο με την Τέχνη & τους Καλλιτέχνες’’, ομιλήτρια: Έφη Μιχάλαρου, Δημοσιογράφος, Κριτικός Τέχνης & Ανεξάρτητη Επιμελήτρια,

Ομιλία για το Βιβλίο της: ‘’σε α’ ενικό & β’ πληθυντικό’’, το οποίο εμπεριέχει 24 Συνεντεύξεις ανθρώπων της Τέχνης. (Η ομιλία θα είναι στα ελληνικά)

21 ΜΑΪΟΥ 2020

18:00, Five Years & Darling Pearls & Co, “Who is Jaque Jolene by Ms Pearls”, Marcia Beatriz Granero, (περφόρμανς)

19:00, Rhythm Section, “ A talk about the Project AMBIGUOUS UNAMBIGUOUS and our experiences”, ομιλητές: οι καλλιτέχνες του Group Rhythm Section, Dr. Ezgi Bakçay και Sophie-Charlotte Bombeck, (Η ομιλία θα είναι στα αγγλικά)

Live Talk μέσω Zoom, Κωνσταντινούπολη- Μόναχο, 2020

22 ΜΑΪΟΥ 2020

18:00, Fragments of truth, "art book, αυτό είναι ένα βιβλίο;", ομιλήτρια: Λουϊζα Καραπιδάκη, ιστορικός Τέχνης. (Η ομιλία θα είναι στα ελληνικά)

19:00, D.E.U.S, “video performance DEUS”, Χριστίνα Νεγρεπόντη, (βίντεο – περφόρμανς)

23 ΜΑΪΟΥ 2020

17:00, Rhythm Section, "The Beautiful Formula", Daniel Geiger, Oleksiy Koval, Veronika Wenger, Michael Wright, Live Ζωγραφική με Zoom Whiteboard , Λονδίνο – Μόναχο, 2020, (περφόρμανς)

18:00, Sepersepuluh, “Performing Objects”, συζήτηση μεταξύ Luca Bosani και Kelvin Atmadibrata, (Η συζήτηση θα είναι στα αγγλικά)

19:00, "Unesco chair MA creation" και "Implicite Cultural Policies Part I, II & III",

Ομιλήτρια: Καθηγήτρια Milena Dragicevic Secic, PhD, διευθύντρια του ΜΑ Unesco chair Cultural Politics & Management, Πανεπιστήμιο των Τεχνών, Βελιγράδι, Σερβία.

20:00, "Φεμινιστικά και Γυναικεία φεστιβάλς στα Βαλκάνια",

Ομιλήτρια: Tatjana Nikolic, Ερευνήτρια και Βοηθός καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο των Τεχνών, Βελιγράδι, Σερβία.

Οι ομιλίες είναι σε επιμέλεια της Δάφνης Νικήτα, ποιήτριας, ιστορικού τέχνης, διευθύντριας του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Διάτοπος και του Γιώργου Ταξιαρχόπουλου, εικαστικού καλλιτέχνη, Λευκωσία, Κύπρος, (Οι ομιλίες θα είναι στα αγγλικά)

24 ΜΑΪΟΥ 2020

18:00, D.E.U.S, “DEUS”, Μουσική “All as a possibility” του Jef Vanderlinden, ποίημα: Χριστίνα Νεγρεπόντη, (περφόρμανς)

19:00, “Η μετά τον covid-19 εποχή. Συνέπειες στην τέχνη”,

oμιλητής: Νίκος Σαμαράς, καλλιτέχνης, ιδρυτής CASK gallery (διεύθυνση Γιώργος Αλέξανδρος Σαμαράς), εκδότης του ArtStop magazine, ιδιοκτήτης GAS radio, (Η ομιλία θα είναι στα ελληνικά)

25 ΜΑΪΟΥ 2020

18:00, Chicago Artists Platform, “From Studio A&W”, Nelson Armour & Kathy Weaver, Studio A&W, (περφόρμανς)

19:00, Five Years & Darling Pearls & Co, “Σύγχρονη Χαρακτική - Η Συρία ”, Ομιλητές: Leigh Clarke. (Η ομιλία θα είναι στα αγγλικά)

20:00, Five Years & Darling Pearls & Co, “we could talk about spaces too”, Ομιλητές: Koenraad Claes & Remco Roes (intermerz collective), (Η ομιλία θα είναι στα αγγλικά)

26 ΜΑΪΟΥ 2020

17:00, Fragments of truth,"live art books", Άγγελος Σκούρτης, (περφόρμανς)

19:00, ID:I GALLERI, “Arts in the pandemic, the pandemic as Art”, Timo Menke, (ανάγνωση - περφόρμανς)

Μια playback περφόρμανς ανάγνωσης σχετικά με τις ιογενείς συνθήκες της πολιτιστικής παραγωγής κατά τη διάρκεια της καραντίνας και πώς η πανδημία μολύνει, μεταμορφώνει και μεταλλάσσει την κοινωνία, την πολιτική και τον πολιτισμό, με ένα soundtrack πανδημίας με φλάουτο

27 ΜΑΪΟΥ 2020

17:30, Embryo LLC, “I Need Help”, Shanina Dionna, (περφόρμανς)

19:00, Five Years & Darling Pearls & Co, “Conversation with a video painting”, Lee Wells, (συζήτηση -περφόρμανς)

20:00,"Discussion with Michael Ashkin, Vassilios Doupas and Caroline May”,

Ο Μαικλ Άσκιν είναι εικαστικός και Πρόεδρος της Σχολής Τέχνης, Αρχιτεκτονικής και Αστικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Cornell στη Νέα Υόρκη.

Ο Βασίλης Ντούπας είναι ανεξάρτητος επιμελητής και κριτικός, και επιμελητής προγραμμάτων, στο Contemporary Art Society, στο Λονδίνο. Ζει και εργάζεται στο Λονδίνο.

Η Καρολίνα Μέη είναι εικαστικός και ιδιοκτήτρια του Kaktos Project, ενός ανεξάρτητου μη κερδοσκοπικού οργανισμού με έδρα την Αθήνα με σκοπό την εξοικείωση με ζητήματα που αφορούν το αστικό τοπίο και την ενδυνάμωση της έννοιας της κοινότητας μέσω εκθέσεων, ομιλιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

(Η ομιλία θα είναι στα αγγλικά)

28 ΜΑΪΟΥ 2020

15:00, “The art scene in the french provinces: traps and challenges”

ομιλητές: Béchir Boussandel, εικαστικός,

Clara Juliane Glauert, εικαστικός

Guillaume Krick, εικαστικός

Régis Perray, εικαστικός

Nathalie Poisson-Cogez, Πρόεδρος του 50° nord

Éric Rigollaud, Διευθυντής του le Bureau d'art et de recherche

David Ritzinger, Συντάκτης και επιμελητής του La belle époque

Συντονιστής: Luc Hossepied, δημοσιογράφος και Διευθυντής του PPGM Gallery

(Η ομιλία θα είναι στα γαλλικά)

18:00, Five Years & Darling Pearls & Co, “Untitled Performance with Rolina E. Blok and Marc Hulson”, Alex Schady, (περφόρμανς)

20:00,“Profiteroles”, Macklin Kowal, (διάλεξη-περφόρμανς)

29 ΜΑΪΟΥ 2020

18:00, ID:I GALLERI, “Unspeakable”, Alexander Mood, (περφόρμανς)

19:00, 11 Εργαστήριο της ΑΣΚΤ / 11 Studio of ASFA, συζήτηση-περφορμανς για το πρότζεκτ "TORA ΤΩΡΑTORA ΤΩΡΑ!", (Η ομιλία θα είναι στα ελληνικά)

30 ΜΑΪΟΥ 2020

18:00, “Σύγχρονα προβλήματα ιστορίας και κριτικής της τέχνης”,

ομιλητής: Εμμανουήλ Μαυρομμάτης, Oμότιμος Kαθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος AICA Hellas, (Η ομιλία θα είναι στα ελληνικά)

20:00, “One Step Forward, Two Steps Back”, Στέφανος Τσιβόπουλος.

Βιντεογράφος: Sareen Hairabedian, Βοηθός: Christopher Bahls-Marils. Επιμελητές: Lanfranco Aceti και Vera Ingrid Grant, διευθυντής παραγωγής: Samuel Horning. Ευχαριστίες στην γκαλερί Ethelbert Cooper της Αφρικανικής και Αφροαμερικάνικης Τέχνης, στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και το Dance Exchange, (περφόρμανς)

31 ΜΑΪΟΥ 2020

16:00, EULENGASSE, "summing up our impressions – an ARTIST RUN PANEL“, ομιλητές: Florian Adolph, Andrea Blumör, Harald Etzemüller, Jasmin Glaab i.a. and the public audience. (Η ομιλία θα είναι στα αγγλικά)

Τι έχει συμβεί μέχρι τώρα; Ποιες ήταν οι εμπνευσμένες στιγμές της «Αθήνας»; Ποιο είναι το μέλλον αυτής της αυξανόμενης καλλιτεχνικής σκηνής; Το πάνελ θα συνεχιστεί στην πρώτη ομάδα που πραγματοποιήθηκε στην Ελβετία τον Μάρτιο του 2020, συνεχίζοντας τη συζήτηση και ανοίγοντας νέες προοπτικές σε πολλούς νέους συμμετέχοντες στην ανοιχτή πλατφόρμα. Η EULENGASSE ελπίζει να προσκαλέσει όλους στη Φρανκφούρτη στον Μάιν / Γερμανία το φθινόπωρο του 2020 για ένα άλλο ARTIST RUN PANEL.

19:00, ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ - ORIZONTAS GEGONOTON, "Καλλιέργειες / Cultivations", ομιλητές: Καλλιεργητές: εικαστικοί καλλιτέχνες σε συνθήκες εγκλεισμού, αναλύουν και καταγράφουν με εικαστικό τρόπο την έννοια της καλλιέργειας. Καταγράφονται ατομικές performances χωρίς θεατές. (Η ομιλία θα είναι στα ελληνικά)

Το πρόγραμμα των ομιλιών και δράσεων του Platforms Project Net, θα ανακοινώνετε από το site: www.platformsproject.com