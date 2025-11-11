Πλημμύρες στη Λέσβο λόγω της έντονης βροχόπτωσης - Δείτε εικόνες - Real.gr

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή καταιγίδα που έπληξε το βράδυ της Δευτέρας τη Σκάλα Καλλονής, μετατρέποντας δρόμους σε ποτάμια και πλημμυρίζοντας δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις.

Η ένταση της βροχής ήταν τέτοια που μέσα σε λίγη ώρα η στάθμη του νερού ανέβηκε επικίνδυνα.

Στο σημείο επιχειρούν 15 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης, με ισχυρές δυνάμεις να συμμετέχουν στις προσπάθειες απάντλησης υδάτων.Παράλληλα, συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου, σε συνεργασία με κλιμάκια της Περιφέρειας, βρίσκονται επί ποδός επιχειρώντας στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας stonisi, τα νερά μπήκαν σε σπίτια, καταστήματα και αποθήκες. Κάτοικοι της περιοχής μιλούν για πρωτόγνωρη ποσότητα νερού μέσα σε λίγες ώρες.

Να σημειωθεί ότι τα σχολεία του Δήμου Δυτικής Λέσβου θα παραμείνουν σήμερα κλειστά.

«Μεγάλα προβλήματα στο Λεκανοπέδιο και σε πολλά χωριά του Δήμου μας. Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο όχι μετακινήσεις άσκοπες. Στο γεφύρι του Τσικνιά και σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου ο δρόμος έχει κλείσει. Αναμένουμε να υποχωρήσει το νερό για να επέμβουμε» τονίζει ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δυτικής Λέσβου κ. Ανδρέας Αξής.

