Πλημμυρικά φαινόμενα στο Ανωχώρι Φαρσάλων: «Πνιγόμαστε κάθε χρόνο» λέει κάτοικος - BINTEO - Real.gr

10:58, 06/12/2025
Πλημμυρικά φαινόμενα στο Ανωχώρι Φαρσάλων: «Πνιγόμαστε κάθε χρόνο» λέει κάτοικος – BINTEO

Πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφονται από νωρίς το πρωί του Σαββάτου (06/12) στο Ανωχώρι Φαρσάλων, έπειτα από τη σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε τη Θεσσαλία και την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως καταγράφει το ifarsala.gr, η ένταση της κακοκαιρίας οδήγησε στην υπερχείλιση του παραπόταμου Ταμπάκου, με αποτέλεσμα τα ορμητικά νερά να εισβάλουν στον οικισμό, προκαλώντας προβλήματα σε μέρους του οικισμού.

Λόγω της κατάστασης, η πρόσβαση μεταξύ Ανωχωρίου και Κατωχωρίου έχει διακοπεί και ο δρόμος παραμένει κλειστός για την κυκλοφορία.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η μαρτυρία μιας κατοίκου του Ανωχωρίου, η οποία τόνισε ότι το πρόβλημα είναι χρόνιο. «Εδώ και πολλά χρόνια ζητούμε να λυθεί το πρόβλημα, καθώς κάθε χρόνο κινδυνεύουμε και κάθε χρόνο πλημμυρίζουμε στο ίδιο σημείο», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή.

Δείτε βίντεο

Πηγή: ifarsala.gr

