Πλημμυρικά φαινόμενα στο Δήμο Ευρώτα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σήμερα Παρασκευή 28.11.2025, έκλεισε το πρωί για περίπου 1 ώρα ο δρόμος Σκάλας – Βλαχιώτη, στο ύψος της γέφυρας του Βορβά, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που έπληξε και τον Δήμο Ευρώτα.

Η ισχυρή και συνεχής βροχόπτωση προκάλεσε άνοδο της στάθμης των υδάτων και συσσώρευση φερτών υλικών, καθιστώντας το οδόστρωμα επικίνδυνο για τη διέλευση οχημάτων.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Δημάρχου Ευρώτα, κ.Βέρδου στον FLY, αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά στην ε.ο. Σκάλας – Βλαχιώτη. Πρόβλημα υπάρχει στο δρόμο προς το Έλος καθώς έχεις πλημμυρίσει το οδόστρωμα λόγω της υπερχείλισης του ποταμού.

Στο σημείο βρίσκονται συνεχώς συνεργεία του Δήμου και της Πυροσβεστικής.

Δείτε το βίντεο: