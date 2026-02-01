Πλημμύρισε ο Αγιόκαμπος στη Λάρισα - «Το νερό που έπεσε ίσως είναι περισσότερο και από τον Ντάνιελ» - Real.gr

Σοβαρά προβλήματα στα παράλια της Λάρισας προκαλεί η έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ωρών.

Η παραλιακή ζώνη στον Αγιόκαμπο έχει πλημμυρίσει, καθώς όλα τα ρέματα κατεβάζουν νερό. Η αστυνομία έχει βάλει σήμανση στα σημεία, ενώ ζητά από τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Οπως αναφέρει το onlarissa.gr, σπίτια και καταστήματα έχουν πλημμυρίσει. Παράλληλα με τη βροχόπτωση πνέουν ισχυροί άνεμοι. Επί ποδός βρίσκονται συνεργεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Αγιάς. Αναφορές υπάρχουν και για πλημμυρισμένες αγροτικές εκτάσεις.

Μιλώντας στην τοπική ιστοσελίδα, ο δήμαρχος Αγιάς κ. Αντώνης Γκουντάρας σημείωσε πως μεγάλες ποσότητες νερού που κατεβαίνουν από τα ορεινά, έχουν ως αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία σε όλα τα σημεία της παραλιακής όπου περνούν ρέματα. “Το νερό που έπεσε στην Ποταμια είναι απίστευτο, ίσως περισσότερο κι από τον Daniel” είπε χαρακτηριστικά. Η κίνηση γίνεται πλέον στο οδικό δίκτυο πίσω από τις γέφυρες.

Στο ύψος της κρεμαστής γέφυρας έχουν πλημμυρίσει περί τα δέκα σπίτια και ένα κατάστημα.

Ο δήμαρχος πρόσθεσε πως υπάρχουν κατολισθήσεις στον δρόμο προς Παλιουριά, μέσα στη Μελιβοία, αλλά και στο δρόμο Μεγαλόβρυσου – Ανατολής.