Πληρότητες 100% στα δρομολόγια για Πάτρα από τα ΚΤΕΛ Κηφισού - Real.gr

Σύνοψη από το
- Οι πληρότητες για την Πάτρα αγγίζουν το 100% για την Παρασκευή και το Σάββατο, 20 και 21 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ.
- Ήδη από την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν 80 δρομολόγια για την Πάτρα, έναντι 18 καθημερινών, ενώ για Παρασκευή και Σάββατο είναι προγραμματισμένα 180 και 120 δρομολόγια αντίστοιχα.
- Αυξημένα δρομολόγια παρατηρούνται και για προορισμούς της Αιτωλοακαρνανίας και της Πελοποννήσου, με τη συνολική κίνηση στους δύο σταθμούς των υπεραστικών λεωφορείων να είναι αυξημένη κατά περίπου 20% σε σχέση με πέρυσι.
Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ (Π.Ο.Α.Υ.Σ) και ΚΤΕΛ Κηφισού, και εφέτος οι πληρότητες για προορισμούς είναι αυξημένες, με την Πάτρα να αγγίζει το 100%, ειδικά για την Παρασκευή και Σάββατο, 20 και 21 Φεβρουαρίου.
Ήδη από εχθές, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκαν 80 δρομολόγια με προορισμό την Πάτρα, έναντι των 18 δρομολογίων που γίνονται σε καθημερινή βάση, ενώ για σήμερα Παρασκευή είναι προγραμματισμένα 180 δρομολόγια και για αύριο 120.
Τα πρώτα δρομολόγια ξεκινούν από τις 05:30 με συχνότητα ανά πέντε λεπτά.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ, αυξημένα είναι και τα δρομολόγια για προορισμούς της Αιτωλοακαρνανίας, της Πελοποννήσου, κυρίως την Καλαμάτα, ενώ από τα ΚΤΕΛ Λιοσίων τα έξτρα δρομολόγια αφορούν τους προορισμούς Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λάρισα και Βόλος.
Η κίνηση και στους δύο σταθμούς των υπεραστικών λεωφορείων είναι αυξημένη σε ποσοστό περίπου 20% σε σχέση με πέρυσι.