Πλήθος κόσμου στα 100 και πλέον κοντσέρτα που δόθηκαν στο πλαίσιο του PIANO CITY ATHENS 2024 που γέμισε την Αθήνα μας μελωδίες

16 έως 20 ΜΑΪΟΥ 2024 η Αθήνα μας μεταμορφώθηκε σε μια τεράστια συναυλιακή αίθουσα με δωρεάν συναυλίες πιάνου και special events που καταχειροκροτήθηκαν από όσους τις παρακολούθησαν. Jazz, Funk, Ragtime, Blues, Classic, Fusion, Latin, Hip Hop, Musical και ο δικός μας Καραγκιόζης σε ρεσιτάλ πιάνου επί πέντε ημέρες στην Αθήνα.

Επί πέντε συνεχόμενες ημέρες η Αθήνα μας είχε την τιμή να φιλοξενήσει το PIANO CITY, το μοναδικό αυτό φεστιβάλ πιάνου, που ήρθε για δεύτερη χρονιά στην πρωτεύουσα και γέμισε μελωδίες, από όλα τα είδη της μουσικής παλέτας, τα σημεία της πόλης όπου παρουσιάστηκε, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Τη διοργάνωση του Piano City Athens και τα αποκλειστικά δικαιώματα του διεθνούς Label Piano City® το οποίο εμπνεύστηκε ο Andreas Kern, έχει για την Ελλάδα η εταιρεία Robin 4 Arts, υπό την διεύθυνση της Μαρίας Παπαλάμπρου σε συνεργασία με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στην καλλιτεχνική διεύθυνση και το Τάσο Συμεωνίδη ως καλλιτεχνικό σύμβουλο. Το Piano City, που επί σειρά ετών παρουσιάζεται στην Νέα Υόρκη, το Βερολίνο, το Μιλάνο, την Μαδρίτη και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έγινε πλέον θεσμός και στην Ελλάδα.

Η έναρξη του Piano City Athens 2024 παραγματοποιήθηκε με ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από τον εξαιρετικό πιανίστα Μάνο Κιτσικόπουλο, στην πρεσβευτική κατοικία του Πρέσβη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Κάτω από την Ακρόπολη, ταξιδέψαμε μουσικά στους ήχους της κλασσικής μουσικής με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και στις μελωδίες του Μίκη Θεοδωράκη με το ρεσιτάλ πιάνου από τον Γιάννη Μπελώνη, στον Εθνικό κήπο η jazz είχε την τιμητική της στο πιάνο του Martin Listabarth αλλά και η κλασική μουσική με το πρόγραμμα του Αmiran Zenaihsvilli.

Στο The Ellinikon Experience Centre για πρώτη φορά παγκοσμίως απολαύσαμε το φαντασμαγορικό «COSMOS Laser Show & Piano» του Victor Berkan, αλλά και το πρωτότυπο θέαμα «Piano & Hip Hop Show» με την βραβευμένη εφηβική ομάδα χορού #DOSrs σε θεματικές hip hop χορογραφίες από την γνωστή χορογράφο Άννα Αθανασιάδη και την χορεύτρια και δασκάλα χορού Ελένη Κυριακίδη σε αυτοσχέδιες μελωδίες από τον πιανίστα Ηλία Καλούδη.

Με ρυθμούς βαλς έγιναν οι αναχωρήσεις από το Δ.Α.Α. “Ελευθέριος Βενιζέλος” με κυβερνήτη τον Ηλία Καλούδη στο πιάνο και συγκυβερνήτη την Άννα Αθανασιάδη στις χορογραφίες και μια ομάδα χορευτών που μας μετέφερε σε μια άλλη εποχή.

Τη θεραπευτική ιδιότητα της μουσικής ανακαλύψαμε μέσω του κονσέρτου του Αντώνη Παλαμάρη στο Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν ενώ η Εύα Τσάγκλα Μανωλαράκη έδωσε ένα μοναδικό ρεσιτάλ πιάνου στην ΠΕΓΚΑΠ – ΝΥ.

Στην ΠΛΥΦΑ το πιάνο συνδυάστηκε με χορό υπό την επιμέλεια της χορογράφου και χορεύτριας του Bob Wilson, Μαριάννας Καβαλλιεράτου και τους ήχους των πλήκτρων του πολυβραβευμένου συνθέτη και πιανίστα Θοδωρή Οικονόμου.

Στο Golden Hall τιμήθηκε το μιούζικαλ με την σοπράνο Ντένια Λεβέντη και τον πιανίστα Σπύρο Παπαθεοδώρου που μας μετέφεραν σε χολιγουντιανές εποχές. Φέτος για πρώτη φορά παρακολουθήσαμε μια μουσική παράσταση για όλη την οικογένεια με τίτλο “Ο Καραγκιόζης παίζει πιάνο” με τους Κώστα Μακρή, Μπάμπη Μακρή και Σταύρο Ξιούρα.

Σε ένα μοναδικό ρεσιτάλ πιάνου απολαύσαμε τον Σταύρο Λάντσια στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, ενώ ο Κωνσταντίνος Δεστούνης μας ταξίδεψε με το «Κλασικό» πρόγραμμά του στο ξενοδοχείο NJV Athens Plaza.

Στο Λαύριο μουσικές από τον κινηματογράφο ξεπήδησαν μέσα από το πιάνο του Μάρκου Κώτσια.

Ρομαντισμός και μουσική συναντήθηκαν στις παρτιτούρες της Νεφέλης Μούσουρα στο Φράγμα του Μαραθώνα όπου ο χώρος και οι μελωδίες μας ταξίδεψαν σε κόσμους μαγικούς.

Το Ηλιοβασίλεμα απέκτησε το δικό του soundtrack με το “Sunset Concert” της Βικτώριας Κιαζίμη στον Λόφο του Λυκαβηττού και στον ίδιο χώρο τη μουσική σκυτάλη πήρε η Jazz με τον Martin Listabarth.

Στο Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών παρακολουθήσαμε δύο κονσέρτα από τους Στάθη Άννινο και Θανάση Παρμενίδη, στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή 7 πιανίστες έντυσαν με μουσική την τέχνη και στο Μουσείο Αρχαίας Τεχνολογίας “Κοτσανά” τα παιδιά διδάχθηκαν την ιστορία της δημιουργίας των μουσικών οργάνων.

Με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος το Masterclass με την Κριστίν Τοκατλιάν στο Deree – The American College of Greece, όπου έλαβαν χώρα και μια σειρά από ρεσιτάλ με σημαντικούς πιανίστες.

Στον Φιλολογικό Σύλλογο “Παρνασσός” έπεσε η αυλαία για το Piano City Athens 2024 με μοναδική ερμηνεία στο μινιμαλιστικό “Canto Ostinato” του Simeon Ten Hold.

Πολλά ήταν τα Ωδεία της Αθήνας που υποδέχτηκαν το κοινό του Piano City Athens 2024 δίνοντας εκπληκτικές συναυλίες με τη συμμετοχή καθηγητών και σπουδαστών, τόσο στον χώρο τους όσο και σε πλατείες και πάρκα.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα του φεστιβάλ πήραν τα House Concerts όπου πιανίστες άνοιξαν τα σπίτια τους στον κόσμο προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία σε όσους απήλαυσαν τα προγράμματά τους.

Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας Αττικής και με την υποστήριξη των: Δήμος Αθηναίων, This is Athens City Festival, Μουσικός Οίκος Σπύρος Νάκας, Lamda Development, The Ellinikon Experience Park, Golden Hall, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ΕΥΔΑΠ, Δήμος Λαυρίου, Μ.Ι.Ε.Τ, Ερρίκος Ντυνάν, Πρεσβεία Γερμανίας, Athens Plaza, Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή, Deree - The American College of Greece και την Πρεσβεία Αυστρίας.

Ανανεώνουμε το μουσικό μας ραντεβού για την επόμενη χρονιά και ευχαριστούμε το κοινό που τόσο ζεστά αγκάλιασε αυτό το μοναδικό φεστιβάλ πιάνου.