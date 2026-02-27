Μαρία Λαδά: Ποια ήταν η 67χρονη που έχασε τη ζωή της στο «Ελ. Βενιζέλος» - Πώς συνέβη η τραγωδία - Real.gr

Η Κεφαλονιά πενθεί την απώλεια της Μαρίας Λαδά, της 67χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της έπειτα από σοβαρό τραυματισμό κατά την αποβίβασή της στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο θάνατός της δεν αποτελεί μόνο μια βαθιά προσωπική τραγωδία, αλλά αναδεικνύει και σοβαρά ζητήματα που αφορούν την προσβασιμότητα και την ασφάλεια στους δημόσιους χώρους.

Η Μαρία Λαδά ήταν ιδρυτικό μέλος της ένωσης ΑμεΑ «Υπερίων» στην Κεφαλονιά και δραστήρια υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Υπήρξε πρωτοπόρος στον αγώνα για ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, διεκδικώντας ασφαλείς, προσβάσιμες και ανθρώπινες υποδομές για όλους.

Είχε μεταβεί από την Κεφαλονιά στην Αθήνα προκειμένου να συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε διεθνές συνέδριο για σπάνιες ασθένειες. Ωστόσο, στον χώρο του αεροδρομίου σημειώθηκε το μοιραίο περιστατικό, υπό συνθήκες που βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, μετά την άφιξή της στην Αθήνα επιβιβάστηκε κανονικά σε λεωφορείο μεταφοράς επιβατών, χρησιμοποιώντας μικρό τροχοφόρο βοήθημα για την υποστήριξή της. Κατά την αποβίβαση, η ράμπα του οχήματος φέρεται να μην είχε προσαρμοστεί σωστά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κενό. Αντί να ζητηθεί τεχνική συνδρομή, ο οδηγός επιχείρησε να τη μεταφέρει σηκώνοντάς την, όμως και οι δύο κατέληξαν να πέσουν.

Η 67χρονη υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον θώρακα και, σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσίασε εσωτερική αιμορραγία. Διατηρούσε επαφή με το περιβάλλον κατά τη μεταφορά της στο ιατρείο του αεροδρομίου και, όταν ρωτήθηκε αν επιθυμεί την κλήση της αστυνομίας, φέρεται να απάντησε πως προείχε η κατάσταση της υγείας της.

Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και λίγο αργότερα κατέληξε.

Έχει ανακοινωθεί ότι θα διενεργηθεί νεκροψία–νεκροτομή, ενώ το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» εξέδωσε ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας διερεύνησης του τραγικού συμβάντος.