Ποινές-χάδι για τον θάνατο της οκτάχρονης - Οργή συγγενών - Real.gr

Η απόφαση για τους υπευθύνους του εργοστασίου στο Κερατσίνι και οι επόμενες κινήσεις που ετοιμάζει η οικογένεια της μικρής Ολγας.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Στην αντεπίθεση περνά η οικογένεια της μικρής Ολγας, που έχασε τη ζωή της τον Νοέμβριο του 2021, όταν εγκλωβίστηκε από ηλεκτροκίνητη συρόμενη πόρτα εργοστασίου στο Κερατσίνι. Η απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά, πριν από δύο εβδομάδες, να καταδικάσει τη γιαγιά του παιδιού σε μεγαλύτερη ποινή φυλάκισης από τον εργοστασιάρχη και τους υπαλλήλους του προκάλεσε την έντονη αντίδραση της οικογένειας. Ετσι, ο δικηγόρος τους ετοιμάζεται να καταθέσει αίτημα, ώστε στο Εφετείο να αλλάξει το κατηγορητήριο που βαραίνει τον υπεύθυνο και τους υπαλλήλους του εργοστασίου.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχη τη γιαγιά της Ολγας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και την καταδίκασε σε φυλάκιση 33 μηνών με αναστολή την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου. Η ηλικιωμένη είχε μεταβεί με την εγγονή της στο σούπερ μάρκετ. Κάποια στιγμή την έχασε από τα μάτια της, με αποτέλεσμα η οκτάχρονη να διανύσει μια απόσταση 220 έως 240 μέτρων μέχρι το εργοστάσιο.

Μικρότερες ποινές επιβλήθηκαν στους υπευθύνους του εργοστασίου. Ο φύλακας που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, «πάτησε το μπουτόν για να κλείσει η ηλεκτροκίνητη συρόμενη πόρτα, χωρίς να βεβαιωθεί ότι θα έκλεινε με ασφάλεια και ότι δεν υφίστατο κίνδυνος για τρίτα πρόσωπα κατά τη διαδικασία κλεισίματος», καταδικάστηκε σε φυλάκιση 28 μηνών. Ο εργοστασιάρχης, ο οποίος κατηγορήθηκε για ηθική αυτουργία σε υπόθαλψη, καθώς «επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον συγκατηγορούμενό του και με πειθώ, προτροπές και παραινέσεις προκάλεσε σε εκείνον την απόφαση να τελέσει το αδίκημα της υπόθαλψης», καταδικάστηκε σε φυλάκιση 20 μηνών με αναστολή. Επίσης, ποινή φυλάκισης 22 μηνών με αναστολή για υπόθαλψη και ψευδή κατάθεση επιβλήθηκε σε άλλον εργαζόμενο.

Θανατηφόρος έκθεση

Ο δικηγόρος της οικογένειας της μικρής Ολγας, Γιάννης Μπαρκαγιάννης, δήλωσε στη Realnews ότι οι κατηγορούμενοι θα έπρεπε να δικαστούν για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης, ένα αίτημα το οποίο θα κατατεθεί εκ νέου πριν από τη δίκη στο Εφετείο: «Από την αρχή είχα εκφράσει ένσταση ως προς το σκέλος της ποινικής δίωξης, καθώς θεωρώ ότι, με βάση τα πραγματικά περιστατικά, όλοι οι εμπλεκόμενοι θα έπρεπε να είχαν παραπεμφθεί για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης. Θα επαναφέρουμε την ένσταση για μεταβολή της κατηγορίας σε κακούργημα ως προς τον εργοστασιάρχη και τους υπαλλήλους. Η υπόθεση αυτή ανέδειξε κρίσιμα ζητήματα ευθύνης και προστασίας της ανθρώπινης ζωής, τα οποία δεν πρέπει να αγνοούνται», δηλώνει ο Γ. Μπαρκαγιάννης.