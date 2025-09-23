Ποινή φυλάκισης δύο ετών στον 32χρονο για τις επιθέσεις στο Αιγάλεω - Real.gr

Στη φυλακή οδηγείται ο 32χρονος με καταγωγή από τη Συρία, που κατηγορείται για επιθέσεις σε βάρος τριών γυναικών στο Αιγάλεω στις 15 Σεπτεμβρίου.

της Άννας Κανδύ

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών το καταδίκασε σε φυλάκισης δύο ετών την οποία πρέπει να εκτίσει.

Κατά την απολογία του ο 32χρονος παραδέχθηκε τις πράξεις του, αλλά ισχυρίστηκε ότι δεν θυμάται τι συνέβη. «Δεν ήμουν καλά, δεν λειτουργούσε το μυαλό μου. Έχω δεχτεί ένα χτύπημα στο κεφάλι και δεν λειτουργώ σωστά» είπε, ενώ υποστήριξε πως δεν ήθελε να κάνει κακό σε κανέναν.

Στην κατάθεση της η 58χρονη γυναίκας που δέχθηκε επίθεση περιέγραψε πώς ο δράστης την ακινητοποίησε.

«Ήταν κολλημένος πάνω μου, το πρόσωπό του ήρθε δίπλα στο δικό μου, ανέπνεε στο αυτί μου. Ήταν τρομακτικό, ένιωθα να με πηγαίνει δεξιά κι αριστερά. Και μετά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, έφυγε».

Για τις δύο άλλες επιθέσεις, σε ανήλικες 14 και 17 ετών, κατέθεσαν οι γονείς τους. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο κατηγορούμενος άρπαξε τη 14χρονη από πίσω, την έριξε στο πεζοδρόμιο και την έφτυσε στο πρόσωπο, ενώ σε άλλη περίπτωση κατέβασε το παντελόνι του και αυνανίστηκε μπροστά στη 17χρονη, τρομοκρατώντας την.