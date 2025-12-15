Ποινή φυλάκισης με αναστολή για την αγρότισσα με τα βίντεο στο Tik Tok - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, δικάστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας η αγρότισσα από τη Λαμία, που συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (11/12/25) με τις κατηγορίες της βίας κατά δικαστικού λειτουργού και διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια.

Το Δικαστήριο την έκρινε ένοχη και για τις δύο κατηγορίες και της επέβαλλε συνολική ποινή φυλάκισης 9 μηνών με 3ετη αναστολή και τα δικαστικά έξοδα ύψους 200 ευρώ. Στο ύψος της ποινής έπαιξε ρόλο και ο πρότερος σύννομος βίος της, που έγινε δεκτός ως ελαφρυντικό.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι στην απολογία της η κατηγορούμενη ανέφερε ότι αν ήξερε ότι θα προκαλούσε τέτοιο σούσουρο δεν θα το είχε κάνει και ότι οι αναρτήσεις της ήταν προϊόν οργής. Πάντως δεν έλειψε η αναφορά της στους πολιτικούς οι οποίοι όπως είπε έχουν το ακαταδίωκτο. «Θα ιδρύσω και γω κόμμα να ξεφύγω από το να διώκομαι ως απλός πολίτης», ανέφερε χαρακτηριστικά!

Οι συνήγοροι της Αργυρώ Καραφέρη και Δημήτρης Κρούπης, μετά την απολογία της ζήτησαν από το Δικαστήριο να γίνει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, αίτημα που απορρίφθηκε, από Εισαγγελέα και Δικαστή.

Σημειώνουμε τέλος ότι διατηρήθηκε η κατάσχεση του κινητού της τηλεφώνου με το οποίο ανέβαζε τα επίμαχα βιντεάκια στο Tik Tok, αντικείμενο που θα πάει προς καταστροφή.

Από τους συνηγόρους της ασκήθηκε η νόμιμη έφεση.

Δείτε το βίντεο: