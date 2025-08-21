Ποινή φυλάκισης σε εκβιαστές ξενοδόχου στη Μύκονο μέσω αρνητικής κριτικής - Real.gr

Με απόφαση του δικαστηρίου, καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης τριών ετών έκαστος και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ, με 30 ημέρες πραγματική έκτιση και αναστολή του υπολοίπου, ενώ η έφεση έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

Ένοχοι χωρίς ελαφρυντικά κρίθηκαν δύο αλλοδαποί, ηλικίας 32 ετών (άνδρας και γυναίκα), που συνελήφθησαν το απόγευμα της Τρίτης 19 Αυγούστου 2025 στη Μύκονο, κατηγορούμενοι για εκβίαση σε βάρος ξενοδοχειακής επιχείρησης.

Το ζευγάρι, όπως αναφέρει το cyclades24.gr, που διέμενε στο ξενοδοχείο, απαιτούσε χρηματικό ποσό και δωρεάν επιπλέον υπηρεσίες, προκειμένου να διαγράψει αρνητικά σχόλια που είχε δημοσιεύσει σε διαδικτυακή πλατφόρμα για το κατάλυμα.

Ύστερα από καταγγελία της υπεύθυνης της μονάδας η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου οργάνωσε επιχείρηση. Στο πλαίσιο της έρευνας προσημειώθηκε ποσό 2.000 ευρώ, το οποίο παραδόθηκε από υπάλληλο στους δράστες. Αφού εκείνοι καταμέτρησαν τα χρήματα και προχώρησαν στη διαγραφή των σχολίων, οι αστυνομικοί επενέβησαν και τους συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω.

Με απόφαση του δικαστηρίου, καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης τριών ετών έκαστος και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ, με 30 ημέρες πραγματική έκτιση και αναστολή του υπολοίπου, ενώ η έφεση έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

Το φαινόμενο των «εκβιαστικών κριτικών» αποτελεί μια συνηθισμένη πρακτική που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες του τουρισμού, καθώς επιτήδειοι προσπαθούν να αποσπάσουν χρήματα ή παροχές απειλώντας με αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο. Είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να μην υποκύπτουν σε τέτοιες πιέσεις και να προχωρούν άμεσα σε καταγγελία, προκειμένου να προστατεύεται η φήμη και η αξιοπιστία του κλάδου.