Quantcast
Ποινή φυλάκισης σε εκβιαστές ξενοδόχου στη Μύκονο μέσω αρνητικής κριτικής - Real.gr
real player

Ποινή φυλάκισης σε εκβιαστές ξενοδόχου στη Μύκονο μέσω αρνητικής κριτικής

22:15, 21/08/2025
Ποινή φυλάκισης σε εκβιαστές ξενοδόχου στη Μύκονο μέσω αρνητικής κριτικής

Με απόφαση του δικαστηρίου, καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης τριών ετών έκαστος και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ, με 30 ημέρες πραγματική έκτιση και αναστολή του υπολοίπου, ενώ η έφεση έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

Ένοχοι χωρίς ελαφρυντικά κρίθηκαν δύο αλλοδαποί, ηλικίας 32 ετών (άνδρας και γυναίκα), που συνελήφθησαν το απόγευμα της Τρίτης 19 Αυγούστου 2025 στη Μύκονο, κατηγορούμενοι για εκβίαση σε βάρος ξενοδοχειακής επιχείρησης.

Το ζευγάρι, όπως αναφέρει το cyclades24.gr, που διέμενε στο ξενοδοχείο, απαιτούσε χρηματικό ποσό και δωρεάν επιπλέον υπηρεσίες, προκειμένου να διαγράψει αρνητικά σχόλια που είχε δημοσιεύσει σε διαδικτυακή πλατφόρμα για το κατάλυμα.

Ύστερα από καταγγελία της υπεύθυνης της μονάδας η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου οργάνωσε επιχείρηση. Στο πλαίσιο της έρευνας προσημειώθηκε ποσό 2.000 ευρώ, το οποίο παραδόθηκε από υπάλληλο στους δράστες. Αφού εκείνοι καταμέτρησαν τα χρήματα και προχώρησαν στη διαγραφή των σχολίων, οι αστυνομικοί επενέβησαν και τους συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω.

Με απόφαση του δικαστηρίου, καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης τριών ετών έκαστος και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ, με 30 ημέρες πραγματική έκτιση και αναστολή του υπολοίπου, ενώ η έφεση έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

Το φαινόμενο των «εκβιαστικών κριτικών» αποτελεί μια συνηθισμένη πρακτική που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες του τουρισμού, καθώς επιτήδειοι προσπαθούν να αποσπάσουν χρήματα ή παροχές απειλώντας με αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο. Είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να μην υποκύπτουν σε τέτοιες πιέσεις και να προχωρούν άμεσα σε καταγγελία, προκειμένου να προστατεύεται η φήμη και η αξιοπιστία του κλάδου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Έφυγε από την ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς ο γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας Απόστολος Βεσυρόπουλος - Το Σάββατο 23 Αυγούστου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια η κηδεία του

Έφυγε από την ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς ο γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας Απόστολος Βεσυρόπουλος - Το Σάββατο 23 Αυγούστου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια η κηδεία του

14:44 21/08
Τουρκική μαφία στην Ελλάδα: Οι βίλες και τα υπερπολυτελή αυτοκίνητα των 6 συλληφθέντων

Τουρκική μαφία στην Ελλάδα: Οι βίλες και τα υπερπολυτελή αυτοκίνητα των 6 συλληφθέντων

17:39 21/08
Αλέξης Τσίπρας - Le Monde: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της ελληνικής κρίσης ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου

Αλέξης Τσίπρας - Le Monde: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της ελληνικής κρίσης ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου

21:29 21/08
Ο Πούτιν ζητάει από την Ουκρανία να παραδώσει το Ντονμπάς, να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να μην σταλούν δυτικά στρατεύματα

Ο Πούτιν ζητάει από την Ουκρανία να παραδώσει το Ντονμπάς, να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να μην σταλούν δυτικά στρατεύματα

20:05 21/08
Διάσωση 65 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

Διάσωση 65 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

17:45 21/08
Συνελήφθησαν τρεις άνδρες για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αττικής

Συνελήφθησαν τρεις άνδρες για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αττικής

16:17 21/08
Φωτιά στη Σύμη – Επιχειρούν δασοκομάντος και εναέρια μέσα από τη Ρόδο

Φωτιά στη Σύμη – Επιχειρούν δασοκομάντος και εναέρια μέσα από τη Ρόδο

18:41 21/08
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που με περνά από τεστ»

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που με περνά από τεστ»

19:00 21/08
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved