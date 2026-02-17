Θεσσαλονίκη: Ποινή με αναστολή στον μεθυσμένο επιβάτη που έβριζε και πετούσε μπουκάλια με νερό στο πλήρωμα πτήσης - Real.gr

Quantcast
Θεσσαλονίκη: Ποινή με αναστολή στον μεθυσμένο επιβάτη που έβριζε και πετούσε μπουκάλια με νερό στο πλήρωμα πτήσης
Θεσσαλονίκη: Ποινή με αναστολή στον μεθυσμένο επιβάτη που έβριζε και πετούσε μπουκάλια με νερό στο πλήρωμα πτήσης

13:54, 17/02/2026
Θεσσαλονίκη: Ποινή με αναστολή στον μεθυσμένο επιβάτη που έβριζε και πετούσε μπουκάλια με νερό στο πλήρωμα πτήσης

Σε συνολική φυλάκιση 8 μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε ο 57χρονος επιβάτης πτήσης, που σε κατάσταση μέθης παρενοχλούσε επιβάτες και πλήρωμα τού αεροσκάφους, πετώντας μπουκάλια με νερό.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για διατάραξη ασφάλειας πτήσεων και παράβαση εντολών κυβερνήτη.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομία, συνέβη, χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια πτήσης από το Κουτάισι της Γεωργίας προς τη Θεσσαλονίκη.

Μόλις το αεροσκάφος προσγειώθηκε στον αερολιμένα «Μακεδονία» αστυνομικοί τού πέρασαν χειροπέδες.

