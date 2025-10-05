Ποινική δίωξη για κακούργημα και πλημμελήματα στον διανομέα που επιτέθηκε με κατσαβίδι σε οδηγό στην Ιερά Οδό - Real.gr

Quantcast
19:15, 05/10/2025
Αντιμέτωπος με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος είναι ο 25χρονος διανομέας που συνελήφθη για επίθεση σε οδηγό, το βράδυ της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου στην Ιερά Οδό.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, καθώς και για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορία οπλοχρησίας, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της εξύβρισης.

Ο διανομέας φέρεται να επιτέθηκε με κατσαβίδι στον οδηγό τραυματίζοντάς τον στο αριστερό μάτι.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

