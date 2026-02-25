Πατήσια: Διώξεις σε βάρος των δυο οδηγών για την άγρια συμπλοκή που κατέληξε σε μαχαίρωμα - Real.gr

Ο 51χρονος διανομέας που συνεπλάκη άγρια χθες με 70χρονο οδηγό στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Νιρβάνα στα Πατήσια μετά από διαπληκτισμό που είχαν για θέμα προτεραιότητας, είναι αντιμέτωπος με κακούργημα, έπειτα από την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του.

Δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος ασκήθηκε και στον 70χρονο.

Σε βάρος του διανομέα η δίωξη αφορά κατηγορία για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και η δικογραφία παραπέμφθηκε σε ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθεί να απολογηθεί ο κατηγορούμενος.

Σε βάρος τού 70χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία και οπλοχρησία και θα δικαστεί αφού λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Το βίντεο από τη συμπλοκή:

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ