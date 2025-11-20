Ποινική δίωξη στη Δήμητρα Ματσούκα - Οδηγούσε πάνω από το όριο ταχύτητας, χωρίς δίπλωμα και πινακίδες - Real.gr

Ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη οδήγηση, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα, ασκήθηκε από τον εισαγγελέα στην Δήμητρα Ματσούκα.

Η ηθοποιός θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο για να δικαστεί.

Τα πρώτα λόγια της ηθοποιού

H Δήμητρα Ματσούκα κινούνταν σε δρόμο στην περιοχή με ταχύτητα διπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο και συγκεκριμένα με 97 χλμ. την ώρα σε περιοχή που το όριο ήταν τα 50 χλμ. την ώρα.

Επιπλέον, στον έλεγχο που της έγινε δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, καθώς της είχε αφαιρεθεί στις 10 Οκτωβρίου, και το αυτοκίνητο δεν είχε πινακίδες, καθώς είχαν αφαιρεθεί πριν από λίγες ημέρες, στις 16 Νοεμβρίου, για παράνομη στάθμευση.

Στο αλκοτέστ που της έγινε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε έχοντας καταναλώσει αλκοόλ και έτσι κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.