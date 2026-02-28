Ποινική δίωξη στον 17χρονο που σκότωσε τον πατέρα του στη Λέρο - Απολογείται την Τρίτη - Real.gr

Στην Εισαγγελία Κω, μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί, ο 17χρονος από τη Λέρο, ο οποίος ομολόγησε ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον πατέρα του το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου 2026, πετώντας του μεταλλικό αντικείμενο στο κεφάλι.

Σε βάρος του ο εισαγγελέας της Κω άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για «ανθρωποκτονία σε ενδοοικογενειακή βία, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση».

Ο 17χρονος δια του δικηγόρου του ζήτησε και πήρε προθεσμία για το πρωί της Τρίτης 3 Μαρτίου 2026 προκειμένου να μπορέσει να προετοιμάσει την απολογία του.

Στους αστυνομικούς, αλλά και στους δικηγόρους του, ο 17χρονος είπε ότι δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να σκοτώσει τον πατέρα του και ότι όλα έγιναν εξαιτίας της έντασης που προηγήθηκε μεταξύ τους.

Οι καυγάδες πατέρα και γιου, είχαν ξεκινήσει εδώ και χρόνια κι είχαν καταγραφεί επίσημα σε αναφορές που έγιναν τόσο προς το «Χαμόγελο του Παιδιού» όσο και στις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.