Quantcast
Ποινική δίωξη στον 24χρονο για τη δολοφονία έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι - Real.gr
real player

Ποινική δίωξη στον 24χρονο για τη δολοφονία έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι

13:54, 22/10/2025
Ποινική δίωξη στον 24χρονο για τη δολοφονία έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία ασκήθηκε σε βάρος του 24χρονου, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου έναν 37χρονο άνδρα έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι, τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Υπενθυμίζεται πως ο 24χρονος που παραδόθηκε χθες στις Αρχές, φέρεται να πήγε στο μαγαζί όπου βρισκόταν ο Βούλγαρος και να του ζήτησε να βγει έξω για να μιλήσουν. Το θύμα αρνήθηκε, όμως λίγη ώρα αργότερα βγήκε, έγινε τσακωμός και ο 24χρονος έβγαλε το μαχαίρι και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ο «Φραπές» - Εντοπίστηκε αδικαιολόγητη περιουσία άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο στόχαστρο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ο «Φραπές» - Εντοπίστηκε αδικαιολόγητη περιουσία άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ

14:12 22/10
Δείτε LIVE το Συνέδριο «Cyber Greece 2025: The Future Powered by A.I.»

Δείτε LIVE το Συνέδριο «Cyber Greece 2025: The Future Powered by A.I.»

09:55 22/10
Κατάθεση Ανδρουλάκη στη δίκη για τις υποκλοπές: «Παράκεντρο που λειτουργούσε στη χώρα, καλά οργανωμένο και με ελληνικές πλάτες»

Κατάθεση Ανδρουλάκη στη δίκη για τις υποκλοπές: «Παράκεντρο που λειτουργούσε στη χώρα, καλά οργανωμένο και με ελληνικές πλάτες»

13:31 22/10
Διονύσης Σαββόπουλος στο «Ενώπιος Ενωπίω»: Η σχέση του με τη σύζυγό του, Άσπα, την πολιτική σκηνή και το ελληνικό τραγούδι

Διονύσης Σαββόπουλος στο «Ενώπιος Ενωπίω»: Η σχέση του με τη σύζυγό του, Άσπα, την πολιτική σκηνή και το ελληνικό τραγούδι

12:07 22/10
Ποινική δίωξη στον 24χρονο για τη δολοφονία έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι

Ποινική δίωξη στον 24χρονο για τη δολοφονία έξω από νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι

13:54 22/10
Σερβία: Πυροβολισμοί και φωτιές έξω από τη Βουλή με έναν τραυματία – Συνελήφθη άνδρας

Σερβία: Πυροβολισμοί και φωτιές έξω από τη Βουλή με έναν τραυματία – Συνελήφθη άνδρας

12:51 22/10
Σοκαρισμένη η Γλυκερία από τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου - «Μία τρομερή απώλεια»

Σοκαρισμένη η Γλυκερία από τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου - «Μία τρομερή απώλεια»

10:25 22/10
Αναβλήθηκε για Δεκέμβριο η δίκη της πρώην δημάρχου Κασσάνδρας για το δυστύχημα στο λούνα παρκ - Ξέσπασε ο πατέρας του 18χρονου

Αναβλήθηκε για Δεκέμβριο η δίκη της πρώην δημάρχου Κασσάνδρας για το δυστύχημα στο λούνα παρκ - Ξέσπασε ο πατέρας του 18χρονου

10:59 22/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved