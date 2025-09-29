Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο - Real.gr

της Άννας Κανδύλη

Ποινική δίωξη για εγκατάλειψη τροχαίου ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος του γνωστού ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για να δικαστεί.

Ο δημοφιλής ηθοποιός πέρασε την πόρτα της Ευελπίδων λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι.

«Παρασκευή μού έφυγε το τιμόνι και προκάλεσα ζημιά στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Την επόμενη το πρωί τηλεφώνησα στο τμήμα δηλώνοντας τι συνέβη, και πως αν δεχτούν καταγγελίες, είμαι αυτός που προκάλεσε τις ζημιές στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Σήμερα πήγα στο τμήμα», ανέφερε ο ηθοποιός, σύμφωνα με τον Alpha.