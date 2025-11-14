Ποινική δίωξη στους 44 συλληφθέντες κυκλώματος που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ - Real.gr

Τι περιλαμβάνουν οι κατηγορίες.
Ποινική δίωξη για για σειρά αξιόποινων πράξεων, άσκησε η Εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των 44 συλληφθέντων, που φέρονται να εμπλέκονται σε απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή δημόσιους λειτουργούς.
Συγκεκριμένα, κατηγορούνται για:
- Σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
- απάτη
- απάτη με υπολογιστή
- κακουργηματική πλαστογραφία
- και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.
Επιπλέον, σε έναν ανήλικο αποδόθηκε η κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος.