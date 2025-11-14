Ποινική δίωξη στους 44 συλληφθέντες κυκλώματος που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ - Real.gr

Quantcast
Ποινική δίωξη στους 44 συλληφθέντες κυκλώματος που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
17:58, 14/11/2025
Ποινική δίωξη στους 44 συλληφθέντες κυκλώματος που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Τι περιλαμβάνουν οι κατηγορίες.
της Άννας Κανδύλη

Ποινική δίωξη για για σειρά αξιόποινων πράξεων, άσκησε η Εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών σε βάρος των 44 συλληφθέντων, που φέρονται να εμπλέκονται σε απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή δημόσιους λειτουργούς.

Συγκεκριμένα, κατηγορούνται για:

  • Σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
  • απάτη
  • απάτη με υπολογιστή
  • κακουργηματική πλαστογραφία
  • και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

Επιπλέον, σε έναν ανήλικο αποδόθηκε η κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος.

