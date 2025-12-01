Ποιοι και γιατί ανοίγουν ξανά τον φάκελο του Παντελίδη - Real.gr

Οι δύο υποθέσεις που βρίσκονται ακόμα στα δικαστήρια, οι αντιδράσεις από τις συνεπιβάτιδες του τραγουδιστή και η στάση που τηρεί η οικογένειά του.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΟΥΡΕΛΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Στο προσκήνιο επανέρχεται η υπόθεση Παντελίδη, περίπου μία δεκαετία μετά τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, σε μια στροφή της λεωφόρου Βουλιαγμένης. Οι καταγγελίες ότι ο υπαρχηγός του κυκλώματος με τις «επενδύσεις» στα καζίνο που αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα ήταν ο άνθρωπος που έστησε το τραπέζι τζόγου τη μοιραία βραδιά, αλλά και η έκκληση της Αθηνάς Παντελίδη, μητέρας του αείμνηστου τραγουδιστή, η οποία «έσπασε» τη σιωπή της στον Πέτρο Κουσουλό και την εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» στον ΑΝΤ1, προκάλεσαν νέο γύρο αντιπαραθέσεων.

Σύμφωνα με τέσσερις εισαγγελικές διατάξεις, η τελευταία εκ των οποίων εκδόθηκε το 2021, οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο Παντελής Παντελίδης και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Ωστόσο, ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, Απόστολος Λύτρας, δηλώνει στη Realnews ότι έχουν συγκεντρωθεί νέα στοιχεία που πρέπει να εξεταστούν: «Η υπόθεση στο ποινικό της σκέλος έχει μπει στο αρχείο με διάταξη εισαγγελέα, παρότι από την πλευρά της οικογένειας υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία, όπως και νέα στοιχεία που έχουν έρθει τις τελευταίες ημέρες σε γνώση μας, ότι δεν οδηγούσε ο Παντελής Παντελίδης».

Η Μίνα Αρναούτη, μία από τις δύο συνεπιβάτιδες του δημοφιλούς τραγουδιστή στο πολυτελές αυτοκίνητο, με αναρτήσεις της στα social media σημείωσε ότι «η ανακίνηση αυτής της ιστορίας μού προκαλεί απίστευτη ψυχολογική πίεση, φέρνοντας ξανά στη μνήμη μου όλα όσα πέρασα και τα οποία εύχομαι κανείς να μην τα περάσει», ενώ καταφέρθηκε εναντίον όσων επαναφέρουν μια υπόθεση που έχει κριθεί από τη Δικαιοσύνη: «Για όλους εσάς αυτή η υπόθεση είναι μια τραγωδία στην οποία πέθανε ένας υπέροχος τραγουδιστής, για εμένα όμως είναι η μάχη για την επιβίωσή μου. Οταν έγινε το τραγικό αυτό δυστύχημα, εγώ βρέθηκα στο πίσω κάθισμα, καρφωμένη από ένα μέταλλο στον πνεύμονα και με ακατάσχετη αιμορραγία μεταφέρθηκα στον “Ευαγγελισμό” όπου οι γιατροί μού έσωσαν τη ζωή. Για να μπορέσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου, χρειάστηκα 17 χειρουργεία, ακόμη και σήμερα έχω τα σημάδια αυτών στο σώμα μου και πολλά βράδια ξυπνάω από κρίσεις άγχους. Εκτός όλων αυτών, η γνωστή τοξικότητα του διαδικτύου οδηγεί πολλούς αγνώστους σε εμένα ανθρώπους να στέλνουν απειλητικά μηνύματα και να με οδηγούν στο να φοβάμαι να βγω από το σπίτι μου».

Η ώρα των αποζημιώσεων

Στο αστικό δικαστήριο επιδικάστηκαν αποζημιώσεις υπέρ της Μ. Αρναούτη και της Φρόσως Κυριάκου, της δεύτερης συνεπιβάτιδας στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Παντελής Παντελίδης το μοιραίο βράδυ της 18ης Φεβρουαρίου του 2016. Ωστόσο, οι δύο κοπέλες άσκησαν έφεση, καθώς έκριναν ότι τα ποσά δεν ήταν ανάλογα με την περιπέτεια που έζησαν και τα προβλήματα υγείας που τους προκλήθηκαν. «Εχω υποβληθεί σε συνολικά 17 χειρουργεία, τα 16 σοβαρά, έχω 144 ημέρες συνεχούς νοσηλείας, εκ των οποίων 53 ημέρες στη μονάδα εντατικής θεραπείας και αυξημένης φροντίδας, και συνολική νοσηλεία 189 ημερών σε νοσοκομεία, έχω υποστεί μόνιμη αναπηρία, δεν εργάζομαι μέχρι σήμερα λόγω των μόνιμων σωματικών βλαβών μου και πρέπει να υποστώ βαριές πλαστικές χειρουργικές επεμβάσεις», είχε υποστηρίξει η Μ. Αρναούτη στην αγωγή της.

Από την πλευρά της, η Φρ. Κυριάκου είχε καταθέσει στην αγωγή της: «Ακόμη και σήμερα και ενώ τα αληθή περιστατικά έχουν επιβεβαιωθεί και από την εισαγγελική Αρχή, υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν το αντίθετο και εγώ φέρω το στίγμα του δολοφόνου! Ξεκίνησαν να διαδίδονται φήμες πως δήθεν εγώ η ίδια ετύγχανα οδηγός του μοιραίου οχήματος και όχι συνοδηγός αυτού! Η γη χάθηκε κάτω από τα πόδια μου και διαπίστωσα πως γινόταν προσπάθεια να μετατραπώ από θύμα σε θύτη… Αγνωστοι μας επιτίθεντο φραστικά σε καθημερινή βάση. Στον κόσμο είχε δημιουργηθεί η πεποίθηση ότι όλα τα ως ανωτέρω αναφερόμενα πραγματικά περιστατικά ήταν μια πλεκτάνη εναντίον του αγαπημένου τους τραγουδιστή! Αποκλειστικά υπαίτιος της πρόκλησης του επίδικου ατυχήματος και του εξ αυτού προκληθέντος βαρύτατου τραυματισμού μου ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου Παντελεήμων Παντελίδης».

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η απόφαση του αστικού δικαστηρίου για το ύψος των αποζημιώσεων. Ο Απ. Λύτρας, δικηγόρος της οικογένειας Παντελίδη, δηλώνει: «Η αστική υπόθεση όπως ήταν φυσικό βασίστηκε σε αυτή τη διάταξη του εισαγγελέα και συνεπώς το αστικό κομμάτι των αποζημιώσεων έχει κριθεί. Παρ’ όλα αυτά από την πλευρά της οικογένειας δηλώνουμε ότι μας ενδιαφέρει να μάθουμε την αλήθεια και όλα τα νέα στοιχεία θα τα παραδώσουμε στις Αρχές».

«Οψιμος μάρτυρας»

Το μοναδικό δικαστήριο που εκκρεμεί είναι αυτό ανάμεσα στις δύο κοπέλες και έναν μάρτυρα που εμφανίστηκε πέντε χρόνια μετά το τροχαίο. Ηταν υπεύθυνος για τις μάρκες στο σπίτι-λέσχη στην περιοχή του Ελληνικού, όπου βρισκόταν ο Παντελίδης με τις δύο φίλες του, πριν από το δυστύχημα. Οπως είχε καταθέσει, ο τραγουδιστής κάθισε στη θέση του συνοδηγού όταν αποχώρησε με την παρέα του: «Εγώ τους άνοιξα την πόρτα για να φύγουν και παρατήρησα από την εξώπορτα πως, όταν ο Παντελίδης έφτασε σε ένα διάζωμα από χαλίκι, σκόνταψε και έπεσε με τα γόνατα. Πήγα, τον σήκωσα, περπατούσε μόνος του αλλά τρεκλίζοντας όπως οι μεθυσμένοι και τον βοήθησα και μπήκε στη θέση του συνοδηγού, στο αμάξι που βρισκόταν σε περίπου δέκα μέτρα απόσταση από το χαλίκι».

«Δεν είναι δυνατόν να εμφανίζονται μάρτυρες που ξαφνικά θυμήθηκαν», είχε καταθέσει από την πλευρά της η Μ. Αρναούτη στη μήνυση κατά του συγκεκριμένου ατόμου, ενώ περιέγραφε τα περιστατικά: «Ουδείς μας συνόδευσε στην πόρτα της οικίας ή έξω από το σπίτι. Κανείς από τους εξετασθέντες μάρτυρες στην οικία δεν επιβεβαίωσε τον μάρτυρα, αντίθετα κατέθεσαν ότι δεν παρατήρησαν κανέναν να μας συνοδεύει έως την πόρτα. Εάν είχε συμβεί το γεγονός που περιγράφει ο μάρτυρας, αυτό θα είχε γίνει ευρέως γνωστό και στους υπόλοιπους, οι οποίοι και θα το κατέθεταν. Η κατάθεση του μάρτυρα, η οποία άργησε σχεδόν πέντε χρόνια, δεν επιβεβαιώνεται από κανέναν άλλον μάρτυρα και είναι σε αντίθεση με την εξέταση DNA της ΕΛ.ΑΣ., η οποία εντόπισε βιολογικό υλικό μόνο του Παντελίδη στο τιμόνι». Από την πλευρά της, η Φρ. Κυριάκου έχει καταθέσει για τον συγκεκριμένο μάρτυρα: «Ο Παντελίδης έκατσε στη θέση του οδηγού, εγώ συνοδηγός και η Μίνα πίσω και φύγαμε. Δεν μας έβγαλε κανείς στην εξώπορτα, αλλά βγήκαμε οι τρεις μας. Ο Παντελίδης δεν σκόνταψε και δεν έπεσε. Αν ο Παντελίδης είχε πέσει κατά την έξοδό του, όπως λέει ο μάρτυρας, γιατί δεν το κατέθεσε κανένας από τους υπόλοιπους μάρτυρες στις καταθέσεις τους τόσα χρόνια, αλλά και ούτε σε αυτές που έδωσαν στην πταισματοδίκη, και το καταθέτει μόνο αυτός, ο οποίος εμφανίστηκε πέντε χρόνια μετά;».

Ο μάρτυρας χαρακτηρίστηκε «όψιμος» από τις Αρχές. Και στις 26 Φεβρουαρίου 2026 θα καθίσει στο εδώλιο, κατηγορούμενος από τις δύο κοπέλες για ψευδορκία. «Αν ήμουν άνδρας στο πίσω κάθισμα, τίποτα από όλα αυτά δεν θα λεγόταν. Αλλά ήμουν νέα, ίσως όμορφη γυναίκα, και από τότε έχουν πέσει να με φάνε. Οσα είχα να πω για την υπόθεση αυτή, τα έχω καταθέσει στα δικαστήρια. Οσοι τα θεωρούν ψέματα, κακώς κατηγορούν εμένα, ας κατηγορήσουν τους δικαστές που έβγαλαν όλες αυτές τις αποφάσεις. Δεν μπορώ όμως, ειλικρινά σας το λέω, δεν αντέχω να το περάσω πάλι όλο αυτό από την αρχή», έγραψε η Μ. Αρναούτη στα social media πριν από λίγες ημέρες.