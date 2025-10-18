Ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να διατηρείτε το σπίτι καθαρό - Real.gr

Η διατήρηση ενός καθαρού σπιτιού δεν είναι απλώς ζήτημα αισθητικής, είναι θέμα υγείας, αποτελεσματικότητας και άνεσης.

Ένα καθαρό σπίτι μειώνει τη διάδοση μικροβίων και αλλεργιογόνων, δημιουργεί ένα ήρεμο περιβάλλον και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του σπιτιού και των επίπλων.

Ωστόσο, η συντήρηση ενός άψογα καθαρού σπιτιού μπορεί να φαίνεται δύσκολη αν δεν υπάρχει σωστή προσέγγιση.

Αυτός ο οδηγός χωρίζει τις εργασίες καθαρισμού σε καθημερινές, εβδομαδιαίες, μηνιαίες, εποχιακές και ετήσιες, ώστε να σας βοηθήσει να οργανωθείτε και να διατηρείτε το σπίτι σας λαμπερά καθαρό.

Καθημερινές εργασίες καθαρισμού

Οι καθημερινές εργασίες είναι απαραίτητες για να διατηρείται μια βασική καθαριότητα και να αποφεύγεται η ακαταστασία. Συνήθως χρειάζονται λίγα λεπτά αλλά κάνουν μεγάλη διαφορά στην εικόνα και την υγιεινή του σπιτιού.

Στρώστε τα κρεβάτια : Ξεκινήστε τη μέρα στρώνοντας όλα τα κρεβάτια. Αμέσως οι χώροι δείχνουν πιο τακτοποιημένοι.

: Ξεκινήστε τη μέρα στρώνοντας όλα τα κρεβάτια. Αμέσως οι χώροι δείχνουν πιο τακτοποιημένοι. Πλύνετε τα πιάτα : Μετά από κάθε γεύμα καθαρίστε τα πιάτα για να αποφύγετε στοίβαγμα και δυσάρεστες μυρωδιές.

: Μετά από κάθε γεύμα καθαρίστε τα πιάτα για να αποφύγετε στοίβαγμα και δυσάρεστες μυρωδιές. Σκουπίστε τις επιφάνειες : Καθαρίστε πάγκους κουζίνας, τραπέζια και νιπτήρες μπάνιου για ψίχουλα, λεκέδες και μικρόβια.

: Καθαρίστε πάγκους κουζίνας, τραπέζια και νιπτήρες μπάνιου για ψίχουλα, λεκέδες και μικρόβια. Σκουπίστε τους πολυσύχναστους χώρους : Σαλόνι, κουζίνα, διάδρομοι για απομάκρυνση σκόνης και σκουπιδιών.

: Σαλόνι, κουζίνα, διάδρομοι για απομάκρυνση σκόνης και σκουπιδιών. Βγάλτε τα σκουπίδια : Αδειάστε τους κάδους για να αποφύγετε μυρωδιές και έντομα.

: Αδειάστε τους κάδους για να αποφύγετε μυρωδιές και έντομα. Τακτοποιήστε τους κοινόχρηστους χώρους : Μαζέψτε παιχνίδια, βιβλία και αντικείμενα εκτός θέσης.

Εβδομαδιαίες εργασίες καθαρισμού

Οι εβδομαδιαίες δουλειές προσφέρουν βαθύτερο καθαρισμό και εξασφαλίζουν ότι το σπίτι παραμένει φρέσκο και υγιεινό.

Σκουπίστε με ηλεκτρική και σφουγγαρίστε τα πατώματα : Χαλιά, μοκέτες και σκληρές επιφάνειες.

Καθαρίστε τα μπάνια : Τουαλέτες, νιπτήρες, ντουζιέρες, μπανιέρες και καθρέφτες.

: Τουαλέτες, νιπτήρες, ντουζιέρες, μπανιέρες και καθρέφτες. Ξεσκονίστε τις επιφάνειες : Έπιπλα, ράφια, σοβατεπί και άλλα σημεία.

: Έπιπλα, ράφια, σοβατεπί και άλλα σημεία. Αλλάξτε σεντόνια και μαξιλαροθήκες για υγιεινή και φρεσκάδα.

Καθαρίστε τις συσκευές κουζίνας εξωτερικά : Φούρνο, ψυγείο, φούρνο μικροκυμάτων.

Πλύνετε ρούχα τακτικά για να έχετε πάντα καθαρά.

Μηνιαίες εργασίες καθαρισμού

Αφορούν χώρους και αντικείμενα που δεν χρειάζονται καθημερινή φροντίδα, αλλά απαιτούν περιοδικό καθαρισμό.

Καθαρίστε τα παράθυρα μέσα–έξω.

Σκουπίστε φωτιστικά και ανεμιστήρες οροφής .

Καθαρίστε το εσωτερικό συσκευών (φούρνος, ψυγείο, μικροκύματα).

(φούρνος, ψυγείο, μικροκύματα). Σκουπίστε με ηλεκτρική σκούπα καναπέδες και πολυθρόνες .

Καθαρίστε αεραγωγούς και αλλάξτε φίλτρα για καθαρή ατμόσφαιρα. Κάντε βαθύ καθαρισμό σε χαλιά και μοκέτες .

Καθαρισμός και έλεγχος στέγης για τυχόν ζημιές.

Πλύσιμο εξωτερικών τοίχων, αυλών, πεζοδρομίων με πίεση .

Σέρβις συστήματος θέρμανσης (καλοριφέρ κτλ.) από επαγγελματία. Έλεγχος και συντήρηση υδραυλικών για διαρροές ή βουλώματα.

Απεντόμωση μία φορά τον χρόνο για πρόληψη.

