Ποιος ήταν ο Έλληνας σέρφερ που χάθηκε από δόντια καρχαρία στην Αυστραλία - Real.gr

Τραγικό τέλος βρήκε ο Έλληνας σέρφερ Μέρκιουρι Ψιλάκης στην Αυστραλία, όταν δέχθηκε επίθεση από καρχαρία.

Γεννήθηκε στην Αυστραλία, κουβαλώντας, όμως, μέσα του τη μνήμη και την ταυτότητα ενός νησιού του Αιγαίου. Οι γονείς του είχαν καταγωγή από τη Σύμη, κι εκείνος, αν και δεν πρόλαβε να μεγαλώσει στο νησί, μεγάλωσε με τις ιστορίες τους.

«Διάβαζε» τα κύματα πάνω στην σανίδα του σερφ

Από μικρή ηλικία μαζί με τον αδερφό του Μάικ, ασχολήθηκε με το σερφ. Οι δυο τους δεν περιορίστηκαν απλώς σστο άθλημα αλλά κατασκεύαζαν μόνοι τους τις σανίδες.

Ο Μέρκιουρι γρήγορα έγινε δεινός σέρφερ. Οι παλιοί λένε πως είχε μια μοναδική ικανότητα να «διαβάζει» το κύμα πριν αυτό σηκωθεί, να αισθάνεται τη δύναμή του και να κινείται σαν να γνώριζε εκ των προτέρων την πορεία του.

Επιχειρηματική δραστηριότητα και κοινωνική παρουσία

Πέρα από τη θάλασσα ο Μέρκιουρι διακρίθηκε και στον επιχειρηματικό τομέα.

Είχε γίνει γνωστός ως ο «plant man», πουλούσε εξωτικά φυτά από το σπίτι του και είχε δημιουργήσει ένα μικρό δίκτυο ανθρώπων που αναζητούσαν σπάνιες ποικιλίες.

Η κοινότητά του τον θυμάται ως έναν ζεστό, φιλικό και ανοιχτόκαρδο άνθρωπο. Δεν ήταν τυχαίο ότι, όταν χάθηκε πρόσφατα ένας φίλος τους από την «οικογένεια» του σερφ, εκείνος ήταν που πήρε την πρωτοβουλία να οργανώσει το «paddle-out» μνημόσυνο: σέρφερς μαζεμένοι στη θάλασσα, όρθιοι στις σανίδες τους, σχημάτισαν κύκλο και αποχαιρέτησαν τον εκλιπόντα φίλο με τον τρόπο που ξέρουν καλύτερα, μέσα στο νερό.

Ο ίδιος είχε καταφέρει να συνδυάσει την αγάπη για τη θάλασσα με τις πιο προσωπικές του στιγμές. Με τον δίδυμο αδελφό του είχαν κάνει μεγάλα ταξίδια, όπως ένα πρόσφατο, στην Ευρώπη, τέσσερις εβδομάδες γεμάτες σερφ. Ήταν άνθρωπος που δεν έμενε στα μικρά: ζούσε με ένταση, με χαρά, με πάθος.

Στην προσωπική του ζωή, ο Μέρκιουρι ήταν παντρεμένος και πατέρας μίας κόρης.

Το τραγικό συμβάν

Η ζωή του έληξε αιφνίδια λίγες ώρες πριν από τη Γιορτή του Πατέρα, όταν δέχθηκε επίθεση από καρχαρία ενώ βρισκόταν στη θάλασσα.

Ο ίδιος γνώριζε καλά τον κίνδυνο, όπως όλοι οι σέρφερς που βγαίνουν στα νερά εκείνα, αλλά ποτέ δεν άφησε τον φόβο να σταθεί εμπόδιο στην αγάπη του.