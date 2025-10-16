Ποιοτικό νερό με σεβασμό στον καταναλωτή και το περιβάλλον - Real.gr

Το νερό της βρύσης αποτελεί μια πρακτική επιλογή για την καθημερινότητά μας. Είναι πάντα διαθέσιμο και θεωρείται η πιο απλή, η πιο εύχρηστη, αλλά και η πιο ασφαλής επιλογή.

Η ΕΥΔΑΠ τροφοδοτεί την Αθήνα με ένα από τα πιο ποιοτικά νερά της Ευρώπης. Οι κύριες πηγές υδροληψίας και οι Ταμιευτήρες που χρησιμοποιούνται βρίσκονται σε αγνές περιοχές, απαλλαγμένες από γεωργική και βιομηχανική δραστηριότητα με αποτέλεσμα η Αθήνα να τροφοδοτείται με αρίστης ποιότητας νερό. Αυτό οφείλεται ταυτόχρονα και στο γεγονός ότι η ΕΥΔΑΠ διενεργεί καθημερινούς ελέγχους ποιότητας, τόσο στο ακατέργαστο, όσο και στο πόσιμο νερό, έχοντας διαμορφώσει το κατάλληλο πλαίσιο ελέγχων, ώστε να εξασφαλίζει ότι το νερό που διατίθεται στο καταναλωτικό κοινό είναι ασφαλές.

Καθημερινά διενεργούνται έλεγχοι ποιότητας τόσο στο ακατέργαστο, όσο και στο πόσιμο νερό, εξασφαλίζοντας ότι το νερό που διατίθεται στο καταναλωτικό κοινό είναι ασφαλές. Οι έλεγχοι βρίσκονται σε 1000 αντιπροσωπευτικά σημεία σε όλο το σύστημα υδροδότησης της ΕΥΔΑΠ, ξεκινώντας από τους ταμιευτήρες, συνεχίζοντας στις τέσσερεις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού, και καταλήγοντας σε διάφορα σημεία του δικτύου διανομής.

Καθημερινά, 365 ημέρες το χρόνο, λαμβάνονται δείγματα και διεξάγονται αναλύσεις, σύμφωνα με καθορισμένο σύνθετο πρόγραμμα, στα διαπιστευμένα κατά ISO 17025 χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια της Εταιρείας, όπου εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες αναλυτικές μέθοδοι με εργαστηριακό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής.

Μάλιστα, οι έλεγχοι που διενεργούνται, ιδιαίτερα στο πόσιμο νερό, υπερκαλύπτουν τις συχνότητες που προβλέπει η νομοθετική απαίτηση. Ενδεικτικά, ο αριθμός των δειγμάτων πόσιμου νερού που εξετάζονται για μικροβιολογικές παραμέτρους ξεπερνά τις 9.000 ετησίως, έναντι των 3.300 που επιβάλλονται από τη Νομοθεσία.

Ο έλεγχος όμως διενεργείται και σε πραγματικό χρόνο, με την online παρακολούθηση κρίσιμων ποιοτικών παραμέτρων τόσο στο ανεπεξέργαστο όσο και στο πόσιμο νερό, με τη βοήθεια εξελιγμένων συστημάτων τα οποία στέλνουν τα αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο με τηλεμετρία, και σε περίπτωση ακραίων τιμών, έγκαιρες ειδοποιήσεις.

Στο δίκτυο ύδρευσης υπάρχουν 1000 περίπου σημεία ελέγχου του πόσιμου νερού πάντα ανάλογα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, ενώ τελευταία, προστέθηκαν ακόμη 150 νέα σημεία, ώστε να εμπλουτιστούν τα σημεία δειγματοληψίας, αλλά και να καλυφθούν τα νέα δίκτυα που παρέλαβε η ΕΥΔΑΠ.

Η φροντίδα της Εταιρείας, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στη διασφάλιση της ποιότητας του νερού. Τον ίδιο βαθμό υπευθυνότητας επιδεικνύει και ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς η επιλογή του νερού βρύσης περιορίζει τη χρήση πλαστικών μπουκαλιών και συνεπάγεται μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που σχετίζεται με την παραγωγή και μεταφορά του εμφιαλωμένου νερού, ενισχύοντας παράλληλα μια πιο βιώσιμη καθημερινότητα.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι μια καθημερινή ευθύνη που αφορά τον καθένα από εμάς και κάθε επιλογή που κάνουμε συμβάλλει στην ευρύτερη προσπάθεια να διαφυλάξουμε τον πλανήτη μας και να διατηρήσουμε την ισορροπία του περιβάλλοντος.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους καταναλωτές, και με συνεχείς επενδύσεις σε έργα υποδομών και σε καινοτόμες εφαρμογές, η Εταιρεία φροντίζει καθημερινά έτσι ώστε το νερό της βρύσης να είναι ένα από τα καθαρότερα της Ευρώπης, προσβάσιμο από όλους, διασφαλίζοντας την υψηλή του ποιότητα και την επαρκή του ποσότητα.