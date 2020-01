Πολεμικό Ναυτικό με γαλλική σφραγίδα και... αμερικανικά ναυπηγεία;

Ταυτόχρονα με την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο η Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (Permanent Structured Cooperation - PESCO) ανακοίνωσε την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ναυπήγησης της ευρω-κορβέτας.

Του Χρήστου Μαζανίτη - Πηγή: enikos.gr

Πρόκειται για πρωτοβουλία της οποίας ηγείται η Ιταλία, με την Γαλλία να συμμετέχει επίσης στο πρόγραμμα μέσω της NAVAL Group. Της εταιρείας, δηλαδή, που έχει αναλάβει την ναυπήγηση και των φρεγατών Belharra, για τις οποίες η ελληνική κυβέρνηση έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της, χωρίς ωστόσο να έχει έρθει σε συμφωνία.

Η PESCO έχει αναλάβει την υποστήριξη του προγράμματος με την επωνυμία «European Patrol Corvette» (EPC), την ναυπήγηση δηλαδή ενός πλοίου γενικών καθηκόντων. Θα έχει εκτόπισμα 3.000 τόνων και θα δύναται να μεταφέρει ένα ελικόπτερο.

Σε ότι αφορά τους Ιταλούς, που ηγούνται και του προγράμματος, το project τρέχει το ναυπηγείο Fincantieri, που πρόσφατα παρέδωσε κορβέτες στο Πολεμικό Ναυτικό του Άμπου Ντάμπι. Οι λιγοστές πληροφορίες κάνουν λόγο ότι πάνω σε αυτό το σχέδιο θα βασιστεί η νέα κορβέτα, με τους ιθύνοντες να πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να μπουν σε μία γραμμή παραγωγής περίπου 12-13 μηνών ανά πλοίο. Η κάθε χώρα από τις συμμετέχουσες θα αναλάβει και συγκεκριμένο υποκατασκευαστικό έργο.

Η αίσθηση είναι ότι η Ελλάδα φέρεται – πρωτίστως για στρατηγικούς και πολιτικούς λόγους – να καταλήγει στον σφιχτό εναγκαλισμό με την γαλλική κυβέρνηση, στο θέμα των μονάδων επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού. Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης κάνουν λόγο για ισχυρό φλερτ, πλέον, με τις φρεγάτες Belharra, αν και έχει πολύ δρόμο ακόμη μέχρι να πέσουν οι τελικές υπογραφές για την απόκτηση καταρχήν δύο εξ αυτών. Με τιμή, περίπου στα 1,7 δισ. το κάθε πλοίο, συμπεριλαμβανομένου την υποστήριξη και την εκπαίδευση.

Το ερώτημα, όμως, που προκύπτει είναι πώς θα συμμετάσχει η Ελλάδα σε ένα πρόγραμμα ναυπήγησης πλοίου χωρίς ναυπηγείο; Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να λύσει τον γόρδιο δεσμό των ναυπηγείων Ελευσίνας (κυρίως) και Σκαραμαγκά (δευτερευόντος). Είναι επίσης γνωστές οι προσπάθειες που καταβάλλει η Αμερικάνικη Πρεσβεία για την εξαγορά των ναυπηγείων Ελευσίνας από την ONEX, εγχείρημα που στηρίζει ένθερμα και ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης.

Μάλιστα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ίδιας της εταιρείας, στις 6 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί στην Σύρο ημερίδα με τίτλο «SHIPBUILDING INDUSTRY DAY: The Way Forward- SYROS 2020», που συνδιοργανώνεται με τα Israel Shipyards Ltd, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Εμπορικό Τμήμα της Αμερικανικής Πρεσβείας. Η πραγματοποίηση της ημερίδας δεν γίνεται απλά για να ειπωθούν ευχολόγια και να γίνει έκθεση… ιδεών. Θα βγουν ειδήσεις και σίγουρα αυτές θα έχουν σχέση με την εξέλιξη γύρω από τα ναυπηγεία και τις προοπτικές ανάπτυξής τους. Κι εξ όσων έχουμε στα υπόψιν δεν υπάρχει πρόβλεψη συνεργασίας με την Γαλλία για κάποιο πλοίο.

Απεναντίας, όπως έχουμε ξαναγράψει, οι Αμερικανοί πιέζουν για την προώθηση της δικής τους φρεγάτας MMSC.

Και επίσης μεγάλο ερώτημα που προκύπτει είναι ποια πλοία θα αντικαταστήσουν οι κορβέτες – εάν και όποτε τελικά έλθουν. Τις εννέα φρεγάτες κλάσης “S”; Και ποιος θα αναλάβει την αναβάθμιση των ΜΕΚΟ; Θα έχουν κι αυτές «γαλλική σφραγίδα»;

Πάντως, σε ότι αφορά το πρόγραμμα PESCO, η κορβέτα που προκρίνεται βασίζεται πάνω σε δοκιμασμένη λύση των ιταλικών ναυπηγείων Fincantieri, με έμφαση στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο.

