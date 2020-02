«Πόλεμος» στα νησιά: Τραυματίες από σκάγια, πολιορκούνται από 2.000 πολίτες τα ΜΑΤ στη Λέσβο, άγριο ξύλο στη Χίο - ΒΙΝΤΕΟ

Όταν πολίτες που επέστρεφαν από τις διαδηλώσεις αντιλήφθηκαν το γεγονός αυτό, πολιόρκησαν το στρατόπεδο. Ο αριθμός των διαδηλωτών μεγάλωνε όσο περνούσε η ώρα, και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έφτασε τις 2000.

Οι πολίτες έσπασαν την πύλη του στρατοπέδου, άναψαν φωτιές σημειώθηκαν επεισόδια, και επιχειρήθηκε είσοδος των διαδηλωτών μέσα στο στρατόπεδο. Τότε επενέβησαν οι διμοιρίες των ΜΑΤ που βρίσκονταν μέσα στο στρατόπεδο, και με τη χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης, αλλά και ρίψεις νερού με το όχημα τύπου «Άτλας», απομάκρυναν τους διαδηλωτές.

Κατά τις συγκρούσεις, προκλήθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση έξω από το στρατόπεδο του στρατιωτικού σχηματισμού που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Μεγάλος όγκος των διαδηλωτών έχει αποχωρήσει, ενώ σε απόσταση περί τα 1500 μέτρα από την είσοδο του στρατοπέδου, διμοιρίες των ΜΑΤ συγκρούονται με μικρές ομάδες νεαρών που επιχειρούν να προσεγγίσουν ξανά το στρατόπεδο.

#mytilini people are attacking at the army base where riot police stays. #antireport#antireportlesvospic.twitter.com/ELItqKlkaY