Πολιτική Προστασία: Άνεμοι με ριπές 9 μποφόρ πνέουν στην Αχαϊα - Τρεις πυρκαγιές σε εξέλιξη - Real.gr

Ισχυροί άνεμοι με ριπές 9 μποφόρ πνέουν στην Αχαΐα, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τιτάνια μάχη για να προστατεύσουν περιουσίες και να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είχαμε συνολικά μέχρι τώρα τρεις πυρκαγιές.

Η πρώτη και κύρια πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Ίσωμα, κοντά στη Βιομηχανική Περιοχή. Είναι σε πλήρη εξέλιξη και για την κατάσβεση της επιχειρούν συνολικά 20 ενέρια μέσα που εναλάσσονται, εκ των οποίων ένα ελικόπτερο είναι για τον συντονισμό τους.

Η φωτιά κινείται προς Κάτω Αλισσό.

Η δεύτερη πυρκαγιά είναι στην περιοχή Γλαύκος, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχει ελεγχθεί.

Η τρίτη είναι στην περιοχή Πλατάνι και είναι σε εξέλιξη πλησίον κατοικημένης περιοχής. Εκτός από τα επίγεια μέσα για την κατάσβεση της επιχειρούν και δύο αεροσκάφη «καναντέρ».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ