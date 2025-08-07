Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε όλη την Κρήτη - Real.gr

Στην ενημέρωση ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025 η κατηγορία Κινδύνου Πυρκαγιάς για όλη την Κρήτη, είναι κατηγορίας κινδύνου 4 (πολύ υψηλός), προχώρησε η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης.

Όπως σημειώνεται, όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα εν όψει επαπειλούμενου κινδύνου.

Υπενθυμίζεται επιπλέον η απαγόρευση της καύσης και χρήσης πυρός σε υπολείμματα καλλιεργειών, χορτολιβαδικές εκτάσεις ή άλλο, απαγόρευση του καπνίσματος σε κυψέλες μελισσών, της εκτέλεσης θερμών εργασιών (συγκόλληση, τροχός κοπής κ.ά.), της χρήσης υπαίθριων ψησταριών, και της χρήσης των «Sky Lanterns» (αερομεταφερόμενα ιπτάμενα φαναράκια ή αερόστατα). Επίσης η απαγόρευση χρήσης ειδών πυροτεχνίας, όπως προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, στα δασικά οικοσυστήματα υψηλής προστασίας που ευρίσκονται σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση και λοιπές ευπαθείς περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ