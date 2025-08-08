Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε όλη την Κρήτη και το Σάββατο - Real.gr

Όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για αύριο Σάββατο 9 Αυγούστου 2025 προβλέπεται Κατηγορία Κινδύνου Πυρκαγιάς 4 (πολύ υψηλός κίνδυνος) για όλη την Κρήτη.

Επισημαίνεται ότι όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου.

Μάλιστα, επαναλαμβάνεται η υπενθύμιση για απαγόρευση καύσης και χρήσης πυρός σε υπολείμματα καλλιεργειών, χορτολιβαδικές εκτάσεις, απαγόρευση του καπνίσματος σε κυψέλες μελισσών, καθώς και απαγόρευση εκτέλεσης θερμών εργασιών (συγκόλληση, τροχός κοπής κ.ά.), χρήσης υπαίθριων ψησταριών, χρήσης των «Sky Lanterns» (αερομεταφερόμενα ιπτάμενα φαναράκια ή αερόστατα), αλλά και απαγόρευση χρήσης ειδών πυροτεχνίας. Επίσης, απαγορεύεται προληπτικά η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων στα δασικά οικοσυστήματα υψηλής προστασίας που βρίσκονται σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα, άλση και λοιπές ευπαθείς περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης.