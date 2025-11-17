Πολυτεχνείο: Η στιγμή που η αιματοβαμμένη σημαία φτάνει στην Αμερικανική Πρεσβεία και «φυγαδεύεται» - Real.gr

Quantcast
18:04, 17/11/2025
Η αιματοβαμμένη σημαία, σύμβολο της εξέγερσης της 17ης Νοέμβρη, που μεταφέρει όπως κάθε χρόνο η Νεολαία της ΠΑΣΠ έφθασε στις 16:20 μπροστά από την αμερικανική πρεσβεία, ως προπομπός της κύριας πορείας των φοιτητικών και νεολαιίστικων οργανώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Λίγο μετά το πέρας των ομιλιών και την αποχώρηση των πρώτων οργανωμένων ομάδων από τον χώρο του Πολυτεχνείου στις 14:30, για την συγκέντρωση του κυρίου κορμού της πορείας, η νεολαία της ΠΑΣΠ άνοιξε την σημαία έξω από τις πύλες του ιστορικού κτιρίου.

Αμέσως, ξεκίνησε την πορεία της διαμέσου της οδού Ακαδημίας προς το κέντρο της Αθήνας.

Το μπλοκ της σημαίας έκανε μια σύντομη στάση στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και συνέχισε την πορεία της προς την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Μπροστά από τη Λέσχη Αξιωματικών συμμετέχοντες στο μπλοκ έστρωσαν κόκκινα γαρύφαλλα μπροστά από τη διέλευση της σημαίας.

Φτάνοντας στην πρεσβεία, οι διαδηλωτές φώναξαν επίκαιρα της επετείου συνθήματα και μετά ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του Πολυτεχνείου έψαλλαν τον ελληνικό εθνικό ύμνο.

Στη συνέχεια, «φυγάδευσαν» τη σημαία, όπως επιβάλλει το τελετουργικό και αποχώρησαν.

 

