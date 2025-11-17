Ξεκίνησε η πορεία για την 52η επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου - Μία σύλληψη, 19 προσαγωγές - Real.gr

Κορυφώνονται σήμερα οι τριήμερες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης του εορτασμού της 52ης επετείου της εξέγερσης των φοιτητών στο Πολυτεχνείο από τον τον Νοέμβριο του 1973. Πλήθος πολιτών όλων των ηλικιών καταθέτουν λουλούδια και στεφάνια στη μνήμη τους.

Μετά τις καθιερωμένες ομιλίες για την επέτειο της φοιτητικής και παλλαϊκής εξέγερσης της 17ης Νοέμβρη, ξεκίνησε στις 14:30 η καθιερωμένη πορεία για το Πολυτεχνείο.

Από τις 9 το πρωί πέρασαν πολίτες κάθε ηλικίας αφήνοντας στο μνημείο των θυμάτων της εξέγερσης κόκκινα γαρύφαλλα, μηνύματα αλλά και ζωγραφιές που κρατούσαν με καμάρι παιδάκια.

Οι πύλες του Πολυτεχνείου έκλεισαν το μεσημέρι στις 14:00 και τέθηκαν σε ισχύ σταδιακοί αποκλεισμοί δρόμων στο κέντρο της Αθήνας, μέχρι και την αμερικανική πρεσβεία, όπου θα καταλήξει η καθιερωμένη πορεία.

Σημειώνεται ότι η Αστυνομία προχώρησε σε 20 προσαγωγές εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη, το μεσημέρι της Δευτέρας σε προληπτικούς ελέγχους που έγιναν στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο.

Ειδικότερα, συνελήφθη ένας νεαρός στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ένα σφυρί και ναρκωτικές ουσίες.

Παράλληλα, οι σταθμοί του μετρό Ομόνοια, Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής θα παραμείνουν κλειστοί με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Μέτρα ασφαλείας με 5.000 αστυνομικούς

Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί, από τις μονάδες ΜΑΤ, ΔΙΑΣ, ΔΡΑΣΗ, ΟΠΚΕ, την Ασφάλεια και την Τροχαία, θα βρίσκονται σε επιφυλακή από το πρωί της Δευτέρας γύρω από το Πολυτεχνείο, άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σε δημόσια κτήρια καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στην επιχείρηση θα συμμετέχουν επίσης στελέχη της Αντιτρομοκρατικής και της ΕΥΠ, ενώ αστυνομικοί με πολιτικά θα παρακολουθούν κρίσιμα σημεία στο κέντρο της Αθήνας και θα πραγματοποιούν προληπτικούς ελέγχους.

Αεροπορική υποστήριξη θα παρέχουν drones και ελικόπτερα, τα οποία θα μεταφέρουν συνεχώς εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ. και θα παρακολουθούν τις ταράτσες, ιδιαίτερα στην περιοχή των Εξαρχείων. Εξονυχιστικοί έλεγχοι θα γίνονται σε περιοχές όπου υπάρχουν πληροφορίες για πιθανή ύπαρξη «πολεμοφόδιων».

Επιπλέον, τα ειδικά θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, γνωστοί ως «Αίαντες», θα είναι σε ετοιμότητα για άμεση επέμβαση εάν κριθεί αναγκαίο.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Σύμφωνα με την Αστυνομία, απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων θα υπάρξει στους παρακάτω δρόμους: