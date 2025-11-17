Ξεκίνησε η πορεία για την 52η επέτειο εξέγερσης του Πολυτεχνείου - Μία σύλληψη, 19 προσαγωγές - Real.gr

Μετά τις καθιερωμένες ομιλίες για την επέτειο της φοιτητικής και παλλαϊκής εξέγερσης της 17ης Νοέμβρη, ξεκίνησε στις 14:30 η καθιερωμένη πορεία για το Πολυτεχνείο.
Από τις 9 το πρωί πέρασαν πολίτες κάθε ηλικίας αφήνοντας στο μνημείο των θυμάτων της εξέγερσης κόκκινα γαρύφαλλα, μηνύματα αλλά και ζωγραφιές που κρατούσαν με καμάρι παιδάκια.
Οι πύλες του Πολυτεχνείου έκλεισαν το μεσημέρι στις 14:00 και τέθηκαν σε ισχύ σταδιακοί αποκλεισμοί δρόμων στο κέντρο της Αθήνας, μέχρι και την αμερικανική πρεσβεία, όπου θα καταλήξει η καθιερωμένη πορεία.
Σημειώνεται ότι η Αστυνομία προχώρησε σε 20 προσαγωγές εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη, το μεσημέρι της Δευτέρας σε προληπτικούς ελέγχους που έγιναν στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο.
Ειδικότερα, συνελήφθη ένας νεαρός στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ένα σφυρί και ναρκωτικές ουσίες.
Παράλληλα, οι σταθμοί του μετρό Ομόνοια, Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής θα παραμείνουν κλειστοί με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας.
Μέτρα ασφαλείας με 5.000 αστυνομικούς
Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί, από τις μονάδες ΜΑΤ, ΔΙΑΣ, ΔΡΑΣΗ, ΟΠΚΕ, την Ασφάλεια και την Τροχαία, θα βρίσκονται σε επιφυλακή από το πρωί της Δευτέρας γύρω από το Πολυτεχνείο, άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σε δημόσια κτήρια καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στην επιχείρηση θα συμμετέχουν επίσης στελέχη της Αντιτρομοκρατικής και της ΕΥΠ, ενώ αστυνομικοί με πολιτικά θα παρακολουθούν κρίσιμα σημεία στο κέντρο της Αθήνας και θα πραγματοποιούν προληπτικούς ελέγχους.
Αεροπορική υποστήριξη θα παρέχουν drones και ελικόπτερα, τα οποία θα μεταφέρουν συνεχώς εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ. και θα παρακολουθούν τις ταράτσες, ιδιαίτερα στην περιοχή των Εξαρχείων. Εξονυχιστικοί έλεγχοι θα γίνονται σε περιοχές όπου υπάρχουν πληροφορίες για πιθανή ύπαρξη «πολεμοφόδιων».
Επιπλέον, τα ειδικά θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, γνωστοί ως «Αίαντες», θα είναι σε ετοιμότητα για άμεση επέμβαση εάν κριθεί αναγκαίο.
Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Σύμφωνα με την Αστυνομία, απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων θα υπάρξει στους παρακάτω δρόμους:
- Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Πλατεία Ομονοίας.
- Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.
- Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Πλατεία Συντάγματος.
- Β. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.
- Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.
- Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.
- Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.
- Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.
- Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.
- Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.
- Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.
- Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).
- Τσόχα, σε όλο το μήκος της.
- Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.
- Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.
- Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
- Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
- Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.
- Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
- Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.
- Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.
- Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
- Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
- Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
- Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
- Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.
- Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.
- Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
- Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
- Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
- Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.
- Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.
- Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.
- Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.
- Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου