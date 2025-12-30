Quantcast
Πορεία αγροτών στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων - Πέταξαν σανό έξω από γραφεία βουλευτών - Real.gr
16:20, 30/12/2025
Πορεία αγροτών στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων – Πέταξαν σανό έξω από γραφεία βουλευτών

Αγρότες από το μπλόκο του Λόγγου Τρικάλων πραγματοποίησαν σήμερα κινητοποίηση με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στο κέντρο της πόλης.

Αρχικά, οι αγρότες συγκεντρώθηκαν στον κόμβο Μεγαλοχωρίου και στη συνέχεια κινήθηκαν προς το κέντρο των Τρικάλων.

Έπειτα, οι αγρότες του μπλόκου συνέχισαν την πορεία τους πεζή, κρατώντας πανό ενώ βρέθηκαν διαδοχικά έξω από τα πολιτικά γραφεία των τοπικών βουλευτών, όπου επέδωσαν ψηφίσματα με τα αιτήματά τους.

Παράλληλα, σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας, πέταξαν σανό στους εξωτερικούς χώρους των γραφείων.

 

