Πορεία υγειονομικών στη Θεσσαλονίκη - Με τύμπανα και μαύρα μπαλόνια - ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Συγκέντρωση πραγματοποίησαν το πρωί υγειονομικοί, ανοίγοντας τον κύκλο των κινητοποιήσεων της ΔΕΘ. Συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και ξεκίνησαν πορεία προς το υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης.

Στη Λ. Στρατού, στο ύψος της ΕΡΤ3, βρήκαν αστυνομικό φραγμό και δεν τους επετράπη να κινηθούν προς το Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο. Οι υγειονομικοί από την Καυτατζόγλου ανεβαίνουν προς την Εγνατία όπου θα συνεχίσουν την πορεία.

Αυξήσεις σε μισθούς, καλύτερες συνθήκες για εργαζόμενους και ασθενείς τα βασικά αιτήματα τους.

«Η δημόσια υγεία είναι βαριά ασθενής. Και δεν προσφέρεται ούτε για καταστροφολογία ούτε για θριαμβολογίες.

Η καταστροφολογία συκοφαντεί την δικιά μας μεγάλη προσπάθεια όπου αγωνιζόμαστε με εργασιακή εξάντληση , σοβαρές ελλείψεις προσωπικού να παρέχουνε ασφαλείς υπηρεσίες.

Σήμερα είμαστε έξω από το Ιπποκρατειο νοσοκομείο. Εδώ σε κάθε εφημερία το επισκέπτονται 1200 ασθενείς και εισάγονται λιγότεροι από 200 με την ταλαιπωρία στα επείγοντα να είναι πάνω από 8 ώρες.

Εάν είχαμε μια οργανωμένη πρωτοβάθμια περίθαλψη αλλά και προσωπικό γιατρό που τώρα είναι ανύπαρκτος οι ασθενείς δεν θα ερχόταν στα μεγάλα νοσοκομεία και η ταλαιπωρία θα ήταν πολύ μικρότερη.» δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ ο Μιχάλης Γιαννάκος.

«Για άλλη μια φορά οι εργαζόμενοι στην δημόσια υγεία βρισκόμαστε στο δρόμο για να διεκδικήσουν τα αυτονόητα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και υγειονομικοί είναι εδώ και 14 χρόνια οι πιο χαμηλόμισθοι σε όλο το δημόσιο τομέα. Ζητάνε αυξήσεις και επαναφορά επιδόματος άδειας και δώρο Πάσχα» δήλωσε ο Χρήστος Παπαναστάσης μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ.