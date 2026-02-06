Πώς δρούσε ο Σμήναρχος που συνελήφθη για κατασκοπεία - Όλες οι πληροφορίες - Real.gr

Ως εξαιρετικά σοβαρή κρίνεται η υπόθεση του κατασκοπευτικού θρίλερ με πρωταγωνιστή αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας σε θέση ευθύνης.

Η ΕΥΠ εδώ και λίγους μήνες είχε εντοπίσει την ύποπτη δραστηριότητα του στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω ηλεκτρονικών αποτυπωμάτων. Ο αξιωματικός που υπηρετούσε σε θέση ευθύνης, κατηγορείται ότι συνειδητά μετέδιδε σε τρίτους άκρως απόρρητες στρατιωτικές πληροφορίες, που θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Ο αξιωματικός, σύμφωνα με πληροφορίες, υπηρετούσε σε κρίσιμη θέση της Πολεμικής Αεροπορίας και είχε πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες. Έπειτα από ενδελεχή έρευνα, η ΕΥΠ έδωσε τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων και ακολούθησε επιχείρηση για τη σύλληψή του εντός στρατιωτικού χώρου. Παρόντες στην επιχείρηση ήταν εξουσιοδοτημένος εισαγγελικός λειτουργός, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και της ΕΥΠ.

«Η σύλληψη έγινε κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα», υπογράμμισε με ανακοίνωσή του το ΓΕΕΘΑ.

Σύμφωνα με πηγές, «πρόκειται ίσως για τη μεγαλύτερη υπόθεση κατασκοπείας, και μάλιστα εκ των έσω, στις ένοπλες δυνάμεις». Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο συλληφθείς είναι υψηλόβαθμος στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας και συγκεκριμένα Σμήναρχος, ο οποίος συνελήφθη σε βάση στη Νότια Αττική, και ειδικότερα, στο Καβούρι. Όπως αποκαλύφθηκε, έδινε διαβαθμισμένες πληροφορίες των Ελληνικών Αεροπορικών Δυνάμεων, αλλά και απόρρητες πληροφορίες για το ΝΑΤΟ στην Κίνα. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι έστελνε με κωδικοποιημένο τρόπο, πολύ δύσκολα να εντοπιστεί ότι πληροφορίες είχε προς την Κίνα με έναν περίεργα διαβαθμισμένο τρόπο.

Στη έρευνα ενεπλάκησαν 3 υπηρεσίες. Η ΕΥΠ, ο 5ος κλάδος ΓΕΕΘΑ καθώς και το τμήμα κατασκοπείας του ΝΑΤΟ, που παρακολουθούσαν εδώ και καιρό τον αξιωματικό. Αποφασίστηκε να γίνει σήμερα η σύλληψή του, στην μονάδα στην νότια Αττική, έπειτα από πληροφορίες ότι ετοιμαζόταν να στείλει ένα πολύ μεγάλο πακέτο πληροφοριών στην Κίνα.

Μάλιστα επισημαίνεται ότι πριν αναλάβει διοικητής στο Καβούρι ήταν αποσπασμένος στο Επιτελείο Γ4 που είναι η πληροφορική επικοινωνία, από εκεί περνούσαν όλες οι κινήσεις αεροσκαφών από ασκήσεις και άλλες απόρρητοι έξοδοι αεροσκαφών.

Η εισαγγελέας που ήταν επικεφαλής της ομάδας συνοδευόταν από πολυάριθμο στρατιωτικό κλιμάκιο και ο αξιωματικός έδειξε να ξαφνιάζεται.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του ANT1, είχε προσπαθήσει να στρατολογήσει και άλλον αξιωματικό.