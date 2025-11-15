Δολοφονία στην Αράχωβα: Πώς έφτασαν οι Αρχές στα ίχνη των τεσσάρων - Αναζητείται ο ηθικός αυτουργός - Real.gr

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας σε σπίτια και στην Αττική, στο πλαίσιο της εξιχνίασης της δολοφονίας του 42χρονου σε σαλέ στην Αράχωβα.

Κι ενώ το ελληνικό FBI έφτασε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στη δολοφονία, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του ηθικού αυτουργού.

Από τους συλληφθέντες, οι δύο εντοπίστηκαν στην Καβάλα και οι άλλοι δύο στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος τους αναμένεται να εκδοθεί ένταλμα και στη συνέχεια να εξεταστούν από αξιωματικούς του ελληνικού FBI και να παραπεμφθούν στη Δικαιοσύνη.

Οι επιχειρήσεις σε Θεσσαλονίκη και Καβάλα

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη των τεσσάρων μετά από αξιοποίηση οπτικού υλικού αλλά και από μαρτυρίες ενώ τώρα στο μικροσκόπιό τους θα μπουν και τα πέντε όπλα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών.

Ειδικότερα, λίγο πριν τις 8 το πρωί του Σαββάτου, κάτοικοι μιας γειτονιάς στη Θέρμη είδαν πάνοπλους αστυνομικούς του ελληνικού FIB να μπαίνουν σε μια μεζονέτα και να βγάζουν έναν νεαρό γεννηθέντα το 2003 με χειροπέδες στα χέρια. Ακολούθησε έρευνα κατά την οποία βρήκαν μέσα στο σπίτι ένα όπλο.

Την ίδια ώρα, έγινε παρόμοια επιχείρηση στη Σταυρούπολη με ένα δεύτερο συλληφθέντα, γεννηθέντα το 2004. Και σε αυτή την επιχείρηση βρέθηκε όπλο.

Αμφότεροι -οι οποίοι είχαν βρει καταφύγιο σε σπίτια φίλων τους και δεν έχουν απασχολήσει ξανά τις Αρχές- οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Εκεί οδηγήθηκαν και οι δύο συλληφθέντες από την Καβάλα (με καταγωγή από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης), οι οποίοι είχαν εντοπιστεί σε ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης και έχουν απασχολήσει ξανά τις Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι η δολοφονία έγινε το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου σε σαλέ κοντά στην Αράχωβα. Οι δράστες πυροβόλησαν τον 42χρονο πολλές φορές με δύο διαφορετικά όπλα.

Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε ένα καμένο όχημα, το οποίο όπως φαίνεται χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές. Μέσα σε αυτό βρέθηκαν ένα καλάσνικοφ και ένα εννιάρι πιστόλι.