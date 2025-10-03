Πώς έφτασε η ΕΛ.ΑΣ στη σύλληψη 13 Τούρκων στον Έβρο - Θα έφτιαχναν νέα όπλα με 3D εκτυπωτή - Real.gr

Στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται 13 Τούρκοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στον Έβρο καθώς κουβαλούσαν σακιά με 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες.

Συναγερμός σήμανε στον Έβρο, όταν η αστυνομία συνέλαβε 13 Τούρκους στο Σουφλί. Το Ελληνικό FBI τους συνέλαβε την ώρα που προσπαθούσαν να περάσουν παράνομα στη χώρα από την Τουρκία.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μέλη της τουρκικής μαφίας που είχαν βρει καταφύγιο στη χώρα μας. Οι ελληνικές Αρχές είχαν πληροφορίες από την προηγούμενη Παρασκευή ότι οι 7 άνδρες και οι 6 γυναίκες θα εισέρχονταν στη χώρα μας και θα έφεραν βαρύ οπλισμό.

Συγκεκριμένα, οι συλληφθέντες είχαν στην κατοχή τους 147 καινούρια πιστόλια, 190 γεμιστήρες και άλλα μεταλλικά εξαρτήματα όπλων.

Όπως μεταδίδει ο ΑΝΤ1, τα πρώτα λόγια των 13 Τούρκων στις ελληνικές Αρχές ήταν πως στην Τουρκία τους πλησίασε ένας άντρας, ο οποίος τους έδωσε κάποιες βαλίτσες και τους είπε ότι θα τους περίμενε στην Ελλάδα ένας συνεργός για να τις παραλάβει. Ωστόσο, όπως υποστήριξαν, δεν τους είπε τι περιείχαν οι βαλίτσες. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να εντοπίσουν το συγκεκριμένο πρόσωπο, ώστε να δουν, εάν ισχύουν τα όσα ισχυρίστηκαν οι συλληφθέντες.

Επίσης, στο μικροσκόπιο βρίσκονται και τα μεταλλικά τμήματα των Glock που εντοπίστηκαν, καθώς η αστυνομία θεωρεί ότι μέσω 3D εκτυπωτών θα μπορούσαν να δημιουργήσουν και νέα όπλα.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι οι παραλήπτες των πιστολιών θα μπορούσαν να φτιάξουν περίπου 30 λειτουργικά όπλα από τα συγκεκριμένα εξαρτήματα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.