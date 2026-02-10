Πώς έγινε η οικογενειακή τραγωδία στην Ελευσίνα - «"Έφυγε" μέσα σε τρία λεπτά» - Real.gr

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Ελευσίνα, όπου μια 71χρονη βρήκε σχεδόν ακαριαίο θάνατο κάτω από το σπίτι της καθώς παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε η κόρη της ενώ έκανε όπισθεν για να παρκάρει.

Η μαρτυρία του πρώην συζύγου της 44χρονης για το δυστύχημα με το αυτοκίνητο είναι συγκλονιστική. Όπως είπε, η 71χρονη πρώην πεθερά του χτύπησε στον λαιμό και είχε ακατάσχετη αιμορραγία, με αποτέλεσμα να φύγει από τη ζωή μέσα σε τρία λεπτά.

«Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο από μπροστά. Η γυναίκα μου έκανε όπισθεν ήταν πολύ μικρός ο χώρος. Βγήκε η πεθερά μου από τη μεριά του συνοδηγού με ανοιχτή την πόρτα. Όπως έκανε σιγά σιγά πίσω, την βρήκε ανάμεσα σε ένα δέντρο με ένα εξόγκωμα. Χτύπησε στον θώρακα και στον λαιμό και είχε ακατάσχετη αιμορραγία. Κατέβηκαν γείτονες και προσπάθησαν να της δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Στα τρία λεπτά είχε “φύγει” η πεθερά μου», δήλωσε ο πρώην σύζυγος της 44χρονης.

Όπως είπε, η πρώην σύζυγός του είχε δίπλωμα από τα 18 αλλά δεν οδηγούσε για κάποιο χρονικό διάστημα και χρησιμοποιούσε και πάλι αυτοκίνητο καθημερινά εδώ και τρία χρόνια.

Το αυτοκίνητο είχε φιμέ τζάμια και ήταν του αδερφού τους, που της το είχε παραχωρήσει για να το χρησιμοποιεί.

«Ήταν η κακιά η ώρα, γιατί η πρώην πεθερά μου στριμώχτηκε στην πόρτα. Το αυτοκίνητο δεν είχε ταχύτητα. Ήταν και τα τρία παιδιά μου στο πίσω κάθισμα», είπε, επισημαίνοντας πως η 44χρονη βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Όλα έγιναν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα όταν η 44χρονη οδηγός, επιστρέφοντας στο σπίτι μαζί με τα τρία, ανήλικα παιδιά της, προσπάθησε να παρκάρει το μαύρο ΙΧ, επί της οδού Αλκιβιάδου.

Εκείνη την ώρα η 72χρονη μητέρα της, η οποία ήταν συνοδηγός, βγήκε από το αυτοκίνητο για να τη βοηθήσει και στάθηκε στην πίσω δεξιά πλευρά του οχήματος.

Η 44χρονη έκανε όπισθεν με αποτέλεσμα η άτυχη γυναίκα να εγκλωβιστεί ανάμεσα στο αμάξι και ένα δέντρο στο πεζοδρόμιο και να βρει σχεδόν ακαριαίο θάνατο.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο «Θριάσιο», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.