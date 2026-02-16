Πώς έγινε το έγκλημα στις φυλακές Δομοκού - Η παρουσία του Αλκέτ Ριζάι - Real.gr

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το έγκλημα που σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής στις φυλακές Δομοκού, ύστερα από συμπλοκή κρατουμένων, με «πρωταγωνιστές» πολύ γνωστούς κακοποιούς.

του Θεοδόση Πάνου

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας ισοβίτης, που είχε δολοφονήσει Ζακυνθινό επιχειρηματία, κατευθύνθηκε προς το γραφείο του αρχιφύλακα. Οι πληροφορίες λένε πως είχε πρόθεση να τον σκοτώσει.

Μέσα στο γραφείο εκείνη την ώρα βρίσκονταν ο Βούλγαρος ισοβίτης που είχε εκτελέσει με συμβόλαιο θανάτου τον Γιάννη Μακρή στη Βούλα τον Οκτώβριο του 2018 και ο γνωστός βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι.

Ακολούθησε συμπλοκή και άγνωστο πώς (γιατί δεν υπάρχουν κάμερες στο σημείο), ο Βούλγαρος σκότωσε πυροβολώντας με περίστροφο τον Ελληνα ισοβίτη.

Ηδη στις φυλακές Δομοκού έχει μεταβεί κλιμάκιο του FBI προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες και τα ακριβή αίτια της συμπλοκής.