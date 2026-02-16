Πώς έγινε το έγκλημα στις φυλακές Δομοκού - Η παρουσία του Αλκέτ Ριζάι - Real.gr

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το έγκλημα που σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής στις φυλακές Δομοκού, ύστερα από συμπλοκή κρατουμένων, με «πρωταγωνιστές» πολύ γνωστούς κακοποιούς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Έλληνας ισοβίτης, που είχε δολοφονήσει Ζακυνθινό επιχειρηματία, κατευθύνθηκε προς το γραφείο του αρχιφύλακα. Οι πληροφορίες λένε πως είχε πρόθεση να τον σκοτώσει.
Μέσα στο γραφείο εκείνη την ώρα βρίσκονταν ο Βούλγαρος ισοβίτης που είχε εκτελέσει με συμβόλαιο θανάτου τον Γιάννη Μακρή στη Βούλα τον Οκτώβριο του 2018 και ο γνωστός βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι.
Ακολούθησε συμπλοκή και άγνωστο πώς (γιατί δεν υπάρχουν κάμερες στο σημείο), ο Βούλγαρος σκότωσε πυροβολώντας με περίστροφο τον Ελληνα ισοβίτη.
Ηδη στις φυλακές Δομοκού έχει μεταβεί κλιμάκιο του FBI προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες και τα ακριβή αίτια της συμπλοκής.