Πώς έγινε το σοκαριστικό τροχαίο στην Πάτρα: Δύο νεκροί, ένας σοβαρά τραυματίας - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ασύλληπτη τραγωδία στην Ολυμπία Οδό, το απόγευμα της Πέμπτης, πριν το τούνελ της Παναγοπούλας.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, την τελευταία του πνοή άφησε ένα ακόμη άτομο, άνδρας ο οποίος επέβαινε στο αγροτικό όχημα που συγκρούστηκε με το ΙΧ.

Στο ΙΧ φέρεται να επέβαινε γυναίκα 70 ετών από το Αίγιο, ενώ το αγροτικό όχχημα εμφανίζεται δηλωμένο στα Μέγαρα, χωρίς να είναι ακόμη γνωστό ποιοι επέβαιναν.

Ένας ακόμη άνδρας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Ως προς τις συνθήκες του τροχαίου, η οδηγός του ΙΧ που απανθρακώθηκε φέρεται να μπήκε ανάποδα στο ρεύμα προς Αθήνα, με αποτέλεσμα να προκληθεί η φονική σύγκρουση.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής αναφέρει τα εξής:

Σορός αγνώστων στοιχείων ανασύρθηκε, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε ΕΙΧ όχημα και 2 ακόμη άτομα απεγκλωβίστηκαν από έτερο ΙΧΕ όχημα και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο 187ο χλμ Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος της περιοχής Λαμπίρι, του δήμου Αιγιαλείας, στην Αχαΐα. Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα.